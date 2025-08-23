Scelte di cuore. Ravaglia ha il 13

Alcuni ormai sono iconici, come il 17 di Immobile, lasciato vacante da El Azzouzi e che Ciro si porta dietro dai tempi di Pescara, con una dedica alla moglie Jessica, nata nel giorno 17, numero con cui negli anni gli abbiamo visto segnare tanti gol con Lazio e Besiktas. Altri, iconici, lo vorrebbero diventare, magari il 10 di Bernardeschi, "storico e da onorare", come ha promesso lui. Poi ci sono le certezze, come il 7 di Orsolini e l’8 del sempreverde Freuler, il 19 di capitan Ferguson, il 26 di Lucumi e il 29 del sindaco De Silvestri, o il 22 di Lyko, che sono anche le stesse maglie della Coppa Italia vinta a Roma. Il numero uno, per il secondo anno di fila, sarà di proprietà di Skorupski che, dopo aver appeso alla gruccia l’amata 28, tornerà a indossare la cifra che più gli si addice. Ancor più bella è la storia di Ravaglia che, salutato il 34, avrà il 13 sulla schiena. Non un semplice numero, ma il numero di Andrea Tattini, per tutti il "Tatto", autentica leggenda dello sport bolognese (nonché compagno di una vita della zia di Federico, Luana), che pochi mesi fa ci ha lasciato. Un numero "più avanti", il neo arrivato Heggem: il primo norvegese nella storia del Bologna vestirà la 14, come nella scorsa stagione al Wba in Championship.

Un fedelissimo l’altro centrale fresco d’approdo sotto alle Due Torri, il ceco Vitik, che manterrà immacolato il suo 41, numero che lo accompagna fin dai tempi delle giovanili allo Sparta Praga. A chiudere la tabella, l’80 di Fabbian, in attesa di trovare un nuovo 11, numero caro al popolo rossoblù.