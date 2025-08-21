Semifinale scudetto, San Marino se la vedrà con Bologna

È la Fortitudo Bologna l’avversaria del San Marino Baseball nella semifinale che scatterà sabato. La squadra felsinea ha eliminato il Bsc Grosseto, risalendo la china dopo aver perso le prime due gare in casa. Nella terza un grande Bermudez, autore di una partita completa, ha annullato le mazze maremmane fino al 5-0. Nella quarta tanti ribaltamenti, errori sparsi e vittoria per 13-6. E poi l’ultima, quella di martedì sera, giocata in casa e vinta largamente, 8-3, dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio.

La semifinale scatterà al ‘Gianni Falchi’, nella tana della Fortitudo, per gara1 di sabato 23 e gara2 di domenica 24. Poi ritorno a Serravalle per la terza partita di giovedì 28 e le eventuali quarta e quinta di venerdì 29 e sabato 30. Tutti gli incontri avranno inizio alle 20. È la replica della semifinale 2024, quando i Titani di Doriano Bindi riuscirono ad avere la meglio per 4-1 prima di fermarsi in finale di fronte a Parma. In stagione il bilancio racconta di tre partite vinte da Bologna e una da San Marino, ma nel contesto di una regular season in cui comunque Celli e compagni sono riusciti a issarsi fino alla seconda posizione (19 vinte e 9 perse), mentre la Fortitudo è finita terza (16-12).

È il grande classico dell’ultimo decennio. Prima della vittoria dell’anno scorso di Parma, le due squadre si erano spartiti i precedenti sei scudetti. Curiosità per la scelta dei partenti di sabato. I papabili per cominciare la serie dovrebbero essere Bermudez e Paricaguan.