Si riparte proprio dall’Olimpico. A Roma senza Ndoye e Beukema, ma con tanta voglia di stupire

Marchini

C’è un pezzo grande di Bologna che dallo stadio Olimpico non è mai uscito. Con i pensieri è rimasto lì, abbracciato a quel ricordo come si stringono le persone amate. Sembra di vedere ancora Vincenzo Italiano come un imperatore portato in trionfo dai suoi ragazzi sotto la curva Nord colorata di rossoblù. Sembra di vederli ancora quei trentamila bolognesi che per una notte hanno rifatto il Dall’Ara a Roma.

Si era mossa la città quella Notte. Dalla Notte del 14 maggio sono passati cento giorni (centouno, a voler essere fiscali), ma il rumore di quella felicità si sente ancora.

Stasera però la Storia si azzera, senza nulla togliere al valore di quel trionfo in Coppa Italia, ma chiedendo al Bologna di Italiano di rimettersi in discussione. Senza sconti, come si fa con le grandi squadre. E questo Bologna, nelle ultime tre stagioni, si è guadagnato questa etichetta, dopo una qualificazione in Champions che mancava da sessant’anni e un trofeo atteso da cinquantuno. E la scalata verso l’alto dei rossoblù stasera riparte, anche se il primo muro è di quelli molto, molto impegnativi: la nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Una parete ripidissima e scivolosa, che Freuler e compagni dovranno affrontare con estrema prudenza, soprattutto dopo la brutta sconfitta per 2-4 nell’ultimo antipasto di calcio vero con l’Ofi Creta.

Ecco perché, varcando di nuovo le porte dell’Olimpico, stasera i rossoblù dovranno riazzerare tutto. Inizia un’altra storia, più difficile, perché al Bologna il vestito della sorpresa va ormai stretto e tutti lo aspetteranno al varco, con la ferocia con cui si affrontano le grandi squadre.

Debutto più impegnativo era difficile immaginarlo, anche per la location, appunto, che rievoca una notte magica nella pelle ancora fresca, ma lontanissima nella sostanza. La cosa più complicata per i ragazzi di Italiano sarà proprio scrollarsi di dosso i ricordi della finalissima col Milan. E poi dall’altra parte ci sarà quel Gasperini che nelle ultime stagioni si è spesso schiantato contro il Bologna (vedi il quarto di finale che a febbraio spalancò la strada in Coppa Italia ai rossoblù). Allerta massima, quindi stasera. Anche perché la seconda partita sarà tra una settimana al Dall’Ara con il Como, altra rosa piena di spine. Fondamentale non pungersi in queste prime due gare, visto che poi arriverà subito la sosta per le nazionali che consentirà al cantiere di Casteldebole di accelerare i lavori. Già, perché, rispetto alla Notte del 14 maggio, il Bologna ha perso Sam Beukema e Dan Ndoye, rispettivamente una colonna portante dell’impianto e la stella più brillante. A Vitik ed Heggem va dato il tempo di disfare la valigia e imparare a parlare in Italiano, e ancora di più ne servirà a Rowe, arrivato proprio alla vigilia di Roma. Ci sarà Ciro Immobile, il grande colpo del mercato di Sartori e Di Vaio: per lui sarà un derby al debutto, visto che in questo stadio ha fatto esplodere il conta-gol in maglia laziale. L’altro grande acquisto estivo, Federico Bernardeschi, come Lewis Ferguson, partirà, invece, dalla panchina dopo aver smaltito i postumi dell’infortunio. Si riparte dalle certezze: la garra di Freuler, l’estro di Orso, le zampate di Odgaard.

Si alza il sipario su una stagione da quattro obiettivi: campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. A pensarlo solo tre anni fa, si sarebbe passati per eretici. Buon divertimento.