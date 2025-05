Si torna a Catanzaro: voglia di rivincita dopo il brutto ko rimediato a febbraio

La scorsa stagione il Catanzaro approdò ai playoff con l’irriverenza e lo slancio della matricola, quest’anno ha maggiore consapevolezza dopo un’annata chiusa al sesto posto insieme al Cesena ma davanti per differenza reti. Un anno fa i giallorossi nei quarti di finale eliminarono dopo i supplementari il Brescia 4-2 poi in semifinale furono eliminati pareggiando in casa 2-2 con la Cremonese e soccombendo in Lombardia 4-1. In stagione gli uomini di Caserta (ex bianconero nella stagione di permanenza in A con Ficcadenti) hanno perso 7 volte, meglio hanno fatto solo il super Sassuolo e lo Spezia. In casa hanno ottenuto 30 punti (su 53) ossia 7 vittorie, 9 pareggi e tre sconfitte, la punta di diamante è il centravanti Iemmello terzo con 16 reti nella classifica marcatori dietro a Laurientè del Sassuolo con 18 e Francesco Pio Esposito dello Spezia con 17, il cesenate Cristian Shpendi è sesto con 11 gol.

In due classifiche particolari i calabresi sono invece in testa, sono la squadra che è andata più in gol con calciatori italiani, 48 volte e il centrocampista Federico Bonini è quello che in tutto il campionato ha effettuato più passaggi riusciti, 1818.

Il primo febbraio scorso i bianconeri furono sconfitti 4-2 a Catanzaro stritolati dal gioco effervescente dei padroni di casa. Nei primi dieci minuti doppio vantaggio calabrese con Bonini al 3’ e autorete di Pieraccini sette minuti dopo, poi accorciò un autogol di Scognamiglio al 30’ ma i giallorossi tornarono in alta quota con Iemmello e Cassandro al 38’ e al 66’, al 70’ sigillo bianconero con Antonucci. Il Cesena che arrivò a Catanzaro aveva il mal di trasferta e continuò anche al Ceravolo per riprendersi invece subito dopo raccogliendo in viaggio 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta a Mantova. All’andata il 28 agosto 2024 al Manuzzi il Cesena vinse 2-0 con reti di Kargbo al 18’ e Adamo al 47’. Oggi se la sfida termina in parità tempi supplementari poi se persiste l’equilibrio niente rigori ma si qualificherà (contro lo Spezia) il Catanzaro per la miglior posizione in classifica.