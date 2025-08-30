Spal, dal baratro alla ripartenza. La salvezza, il fallimento e la luce

È una delle estati più pazze e turbolente della storia ultracentenaria della Spal, costretta a ripartire dall’Eccellenza dopo il fallimento del club di Joe Tacopina. Ma facciamo un passo indietro, alla sera del 17 maggio, quando dopo aver perso la gara di andata del playout contro il Milan Futuro la squadra di Baldini è costretta a vincere per salvare la categoria. È una partita da dentro o fuori, con una città intera che si stringe attorno ai biancazzurri che dopo una stagione disastrosa sfoderano finalmente gli attributi mettendo al tappeto la squadra di Oddo con una doppietta dell’indemoniato Molina. Allo stadio Mazza ci sono 11mila persone che festeggiano e sperano che quel successo rappresenti la svolta per la Spal, che dopo aver rischiato di precipitare nei dilettanti può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Si comincia a ragionare sugli assetti tecnico-dirigenziali, coi vari Luca Carra, Alex Casella e Francesco Baldini verso la conferma in virtù dei contratti che li legano alla società per un’altra stagione.

Ma è soltanto la calma prima della tempesta, che si scatena il 6 giugno attraverso la mancata iscrizione della Spal al campionato di serie C. Un crack improvviso e clamoroso, che porta all’esclusione dei biancazzurri dal professionismo. E in seguito alle nuove norme federali impone la ripartenza dall’Eccellenza regionale, quindi due categorie più in basso. Un colpo al cuore per i tifosi e la città intera, che attende le mosse dell’amministrazione comunale per individuare una nuova proprietà solida e ambiziosa in grado di riportare la Spal in alto nel giro di qualche anno. Si fanno avanti un paio di cordate locali: quella capitanata dall’ex presidente Walter Mattioli ha nell’imprenditore Cesare Trio il principale investitore, mentre il gruppo che fa capo alla X Martiri di Porotto stringe una partnership col Terre di Castelli dell’ambizioso Ali Aden. Spuntano anche altre piste, ma in extremis prende quota una misteriosa cordata argentina che sbaraglia la concorrenza ricevendo la benedizione del sindaco Fabbri.

È Juan Martin Molinari l’uomo forte del gruppo, un imprenditore che arriva dal mondo delle banche e della finanza, con interessi che però spaziano a 360 gradi. Per il resto, si sa davvero poco della cordata argentina, che ha avuto nell’agente internazionale Pierpaolo Triulzi l’intermediario che ha giocato un ruolo chiave nella partita. Si riparte da zero, con tutti i problemi che ne conseguono. Mirco Antenucci è il direttore sportivo, ma anche una sorta di garante della serietà del nuovo progetto. Nel frattempo, il 6 agosto cala definitivamente il sipario sulla Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano: il club fallisce aprendo la procedura di liquidazione giudiziale. Anche il marchio naturalmente fa parte dei beni oggetto di valutazione da parte del curatore e in seguito da mettere all’asta. È un argomento che sta particolarmente a cuore ai tifosi biancazzurri, che in merito hanno le idee molto chiare: quando sarà disponibile, il marchio dovrà essere essere messo al sicuro. Nelle mani del Comune di Ferrara, attraverso l’aiuto di tutti quelli che vogliono bene alla Spal. È ufficialmente ripartita la risalita e serve l’aiuto di tutti.