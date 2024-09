Staff già rodato dietro la scrivania

È uno staff giovane quello che ha scelto Lazzaretti per il suo primo Carpi da C. Al posto di Riccardo Motta il ruolo di ds è quello di Marco Bernardi, classe ’86 reggiano di Cavola, reduce da 4 stagioni col Fiorenzuola portato in C dalla D fino alla retrocessione di maggio ai playout. Cresciuto nei dilettanti (Cavola, Scandianese e Sampolese) è passato nel settore giovanile della Reggiana e poi a Imola, prima di raggiungere Lazzaretti a Correggio nel 2018. Due anni d’oro, con Serpini al timone, con la vittoria dell’Eccellenza e il 3° posto in D prima di andare nel 2020 a Fiorenzuola. Per la nuova rosa ha scelto giocatori giovani ma già con esperienza in C, molti dei quali già avuti in passato. Di 4 anni più giovane è il dg Enrico Bonzanini, giornalista a lungo al seguito del Carpi, già responsabile della comunicazione nel 2020 dopo l’addio di Bonacini e con lo stesso ruolo nei primi due anni dell’era Lazzaretti. Fondamentale il suo impegno sui fronti dello stadio, settore giovanile, femminile e legame col territorio.

d.s.