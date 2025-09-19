Tanta grinta e fiducia con un unico obiettivo: "Il cuore oltre l’ostacolo"

Non solo Vuelle a Pesaro. Da quest’anno nella città del basket ci sarà anche un’altra realtà: il Loreto che giocherà in Serie B Nazionale. Una novità che già sta destando curiosità. Una società, tra le prime quindici in Italia come matricola di iscrizione. Un club storico nato in una parrocchia. Ecco perché il fatto che adesso giocherà il suo primo campionato nazionale è una grande notizia. Una promozione che si è conquistata grazie a un altro uomo di sport come Lorenzo Pizza, presidente e sponsor uscente.

"Abbiamo lanciato questa avventura con lo slogan ‘Il cuore oltre l’ostacolo’ adesso dobbiamo andarcelo a prendere". Così Vincenzo Baldini, presidente del Loreto Basket. "Sono molto onorato di rappresentare una società storica come è il Loreto, promettiamo di continuare questa tradizione con dedizione e passione". Sulle maglie un marchio importante come quello della Consultinvest: "Il nostro è un progetto che si fonda sull’inclusività, sul coinvolgimento e sui giovani – sottolinea il main sponsor Alessandro Mengucci –. È nostra intenzione collaborare con altre società e realizzare una rete di sponsor che ci sostengono. Ma la nostra anima dovranno essere i giovani".

A costruire la squadra un dirigente esperto come Federico Ligi che ricopre per il secondo anno consecutivo il ruolo di gm di questa realtà: "Ancora prima di iniziare sentiamo il calore dei pesaresi, è una bella sensazione". All’interno della struttura societaria poi c’è una persona, conosciuta in tutta la penisola per competenza e impegno, Franco Del Moro, responsabile relazioni esterne: "È per me una grande emozione tornare a Pesaro che sportivamente e professionalmente è casa mia, dove è iniziata la mia carriera".

Una società che si fonda sui giovani come base per guardare al futuro con tante aspettative. Il responsabile del settore giovanili è Andrej Rinolfi: "Al centro di tutto c’è il ragazzo e il suo percorso di acquisizione di valori prima di tutto di vita. Siamo molto cresciuti, oggi contiamo 92 giovani".

E poi c’è lui, il coach Gabriele Ceccarelli, un mix di umiltà ed esperienza. Un tecnico che sa guidare i suoi ragazzi esprimendo serenità, fattore molto importante per una squadra che si accinge per la prima volta a giocare un campionato nazionale con tutte le insidie che può comportare. "Siamo qui per dare il meglio – promette l’allenatore Ceccarelli –, non sarà facile, ma l’obiettivo è restare in questa categoria".

Si parte domani alle 18 al PalaMegabox contro il Basket Golfo Piombino.