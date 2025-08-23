Terre, buon test: 3-0 al X Martiri

È finita 3-0 l’amichevole giocata giovedì a Marano fra Terre di Castelli e X Martiri, formazione ferrarese di Promozione. Per gli oronero in gol al 58’ Ceccarelli, al 65’ Karapici al rientro dall’infortunio e al 75’ Tzvetkov. Questa la formazione schierata da mister Fontana: Gibertini, Barbetta, Ben Driss, Giordano, Dembacaj, Vezzani, Caniparoli, Bruno, Guidone, Mata, Esposito. Entrati: Venturelli, Zironi, Gigli, Palmiero, Hajbi, Ceccarelli, Guidotti, Karapici, Masoch, Nait, Tzvetkov, La Manna. All. Fontana A Scandiano invece il Fiorano di Prima categoria ha ceduto 2-1 di fronte allo Sporting Scandiano (Promozione): vantaggio della squadra di Virgilio con Lotti, nella ripresa i reggiani l’hanno ribaltata.

Sabato ricco di gare amichevoli: oggi spiccano Siena-Cittadella (18), Crevalcore-Camposanto (10,30), Maranello-Carpi Primavera (16), La Pieve-Madonnina (16), Sanmichelese-Colorno (16,30) e Nonantola-Castelnuovo (16).