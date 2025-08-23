Tizi-Oualou e Mati sorridono. Debutto vincente in Cina

Hanno preso il via in Cina i Mondiali Under 21 di pallavolo maschile, a cui stanno partecipando due giocatori di Modena Volley. All’esordio vittoria sia per l’Italia di Pardo Mati che per la Francia di Amir Tizi-Oualou: gli azzurri di Vincenzo Fanizza hanno battuto 3-0 l’Indonesia trovando proprio in Mati il top scorer dell’incontro (ben 13 punti realizzati), stesso risultato per i transalpini che hanno sconfitto 3-0 la Tunisia con il nuovo palleggiatore gialloblù che ha indossato la fascia da capitano ed è stato tra i protagonisti con due punti messi a segno. Ieri poi erano in programma altre due partite della pool D: Italia contro Ucraina e Francia contro Argentina. Gli azzurri hanno confermato l’ottima vena della giornata precedente, infliggendo un netto 3-0 agli ucraini: ancora ottima la prestazione di Mati, autore di 7 punti e titolare inamovibile dall’inizio alla fine in una prestazione stranamente deludente in attacco ma efficacissima a muro, con ben 6 blocchi vincenti. Più ostico il compito portato a termine dalla Francia di Tizi-Oualou che ha faticato non poco contro l’Argentina, vincendo 3-1 ma dopo almeno tre set combattutissimi, soltanto il quarto parziale ha visto i transalpini prevalere nettamente. Tizi-Oualou, regista e capitano, ha totalizzato la bellezza di 11 punti, un tabellino da schiacciatore: 4 muri, 4 ace e 3 attacchi di prima intenzione per una prestazione anche offensiva di grande rilievo. In programma per oggi, alle ore 14 locali, le 21 in Italia, il big match proprio tra Francia e Italia, che quasi sicuramente deciderà la prima posizione nella Pool D: sarà anche l’occasione di incontrarsi per la prima volta tra Pardo Mati e Amir Tizi-Oualou, chissà se nascerà subito l’intesa, almeno caratteriale, tra i due giovani più promettenti della rosa della Valsa Group.

a.t.