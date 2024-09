Trecentomila euro di motivi per guardare all’età

Pur non essendoci l’obbligo di schierare giocatori under come in D (dove senza si perde la gara), la Serie C prevede la possibilità per le società di incassare soldi a fine campionato con la regola del ’minutaggio’ per i giocatori giovani. Il Carpi ha già annunciato che seguirà questa strada e a fine anno potrebbe portare a casa fino a 300mila euro, non di più perché non ha in rosa giocatori provenienti dal proprio settore giovanile che portano ’minutaggio’ al 200%. Ma come funziona la norma? I giocatori che concorrono al calcolo sono quelli nati dal 2003 in poi (il Carpi ne ha 10, ovvero Lorenzi, Pezzolato, Tcheuna, Verza, Cecotti Forapani, Contiliano, Puletto, Nardi, Zoboletti), oppure anche un massimo di due 2002 (ma non ce ne sono nella rosa biancorossa). Il conteggio viene fatto ogni 7 giornate in cui bisogna raggiungere almeno 1897 minuti giocati da questi giocatori, ovvero un minimo di 271 minuti per gara: perciò almeno 3 devono giocare per 90’ o essere sostituiti da altri under e un quarto deve fare uno spezzone. Ogni gara porta un massimo 450 minuti al conteggio, quindi nelle 7 gare si possono giocare anche una o più partite senza raggiungere i 271’, purché il totale arrivi ai 1897’ minimi. Il calcolo viene fatto per 5 volte ogni 7 gare dalla 7^ giornata alla 35^, non valgono le ultime tre giornate di campionato.

