Tutti gli uomini del patron Amadei

Fico. Imprenditore nel settore elettromeccanico, Giuseppe è stato tra i 5 soci che hanno salvato il calcio a Reggio dopo lo "Au revoir, Shoshanna" di Tarantiniana memoria (inteso come Quentin) da parte dei coniugi Piazza nel 2018. E già questo basterebbe per ringraziare e chiuderla qua. Ma Fico, barba sempre curata alla Bonaccini ed età sconosciuta – perché si rifiuta anche solo di abbozzarla nelle interviste – è il vicepresidente del pullman granata (peraltro da lui sponsorizzato domenica) direzione Serie B. Di fatto, è l’ombra di Amadei durante le partite. Tanto da guadagnarsi anche l’invito nello ‘chalet’ di Romano nella sede Immergas per guardare la partita promozione con l’Olbia. In molti avrebbero pagato. Chapeau.

Goretti. Su Roberto, sguardo da sciupafemmine e fisico per nulla appesantito dal ritiro, Amadei ha dovuto fare un vero e proprio atto di fede. Pensate: un quarto di secolo con Doriano Tosi per poi accettare alla soglia degli 82 anni il cambio del direttore sportivo. Ci vuole coraggio. Ma Goretti, classe ’76, il prestigioso incarico se l’è guadagnato sul campo. Roberto, uomo di poche parole e molti fatti, ha il merito di aver tenuto sempre la barra dritta. Anche quando dopo il 5-0 di Fiorenzuola si invocava la ghigliottina su Diana. Ci ha visto giusto.

Salerno. Dicevamo di Tosi: eccolo qui l’autore del golpe (bianco) che ha rivoluzionato la stagione granata e che per sua stessa ammissione lo aveva costretto a 2 ore e 40 di chiamata con un Doriano un filino arrabbiato. Classe ’71, (Don) Carmelo, titolare della Safim (settore costruzioni), è l’architetto (anche sulla pergamena di laurea) di questa Reggiana. Originario del Cosentino, si è dimostrato il più ‘testa quadra’ di tutti: tifoso fino al midollo tanto da passare diverse notti insonni dopo il pareggio con la Recanatese, ha versato tante lacrime quanti soldi sul progetto granata. Ha promesso, ci ha creduto e non ha mai mollato. Ed eccola qui, la rivincita è servita. Visionario.