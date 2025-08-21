Un girone B all’italiana. La Vis Pesaro in viaggio

Virtus Entella, Cesena, Reggiana, Modena, Perugia. Queste squadre negli ultimi cinque campionati hanno vinto il girone B. In estate, se non erano le favoritissime, poco ci mancava. Rose superiori, budget da altre categorie, obiettivi chiari fin dalle amichevoli. Ecco, il campionato che è invece ora alle porte si può dire, dopo anni, che non ha una squadra pronta ad ammazzare il girone. O almeno sulla carta. Non dovrebbero esserci padroni, anche se di favorita, per ora, una squadre del girone B c’è. Ed è l’Arezzo. I toscani la serie B non la vedono dalla stagione 2006-2007, quella dove c’erano, per dire, Juventus, Napoli, Genoa, Bologna e Lecce. Così, quasi 20 anni dopo, la piazza torna a sognare. Ma non sarà un’impresa semplice.

Il girone B infatti ogni weekend potrebbe nascondere sorprese. Nove regioni, dal Piemonte al Lazio, dalla Sardegna al Molise, passando per Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo. Questo significa lunghe trasferte e viaggi complicati, basti pensare che da Bra a Campobasso sono circa 850 chilometri. Mettici poi sei neopromosse – appunto Bra, che giocherà a Sestri Levante, Guidonia Montecelio, Livorno, Sambenedettese, Ravenna e Forlì – che faranno di tutto pur di mettere in difficoltà chiunque ed ecco che lo scherzetto può essere sempre dietro l’angolo.

L’Arezzo però ha una rosa al top in ogni reparto. Lì davanti Pattarello, Guccione, Tavernelli, Varela, Cianci e Ravasio sono nomi e alternative che mettono i brividi. Lo scorso anno la squadra di Cristian Bucchi uscì ai playoff proprio contro la Vis Pesaro di mister Roberto Stellone. Da qui, quindi, ripartirà l’avventura dei toscani. Poi dietro, nella graduatoria, potrebbe esserci chiunque. Ascoli, Perugia e Ternana sono piazze che potrebbero vivere sull’onda dell’entusiasmo. I marchigiani si sono seriamente rinforzati, acquistando anche giocatori a titolo definitivo, e saranno spinti da 7.000 abbonati. E poi, per loro, dopo 39 anni tornerà il derby con la Sambenedettese, di nuovo nel calcio professionistico con una rosa che non dovrebbe avere problemi a mantenere la categoria e con uno stadio che conterà ogni weekend su circa 5.000 abbonati. La Ternana invece, dopo aver perso lo spareggio con il Pescara pochi mesi fa, ha una situazione societaria non chiara, anche se la rosa, per ora, è di ottimo livello. Anche il Perugia potrà dire la sua, ma non è di certo lo squadrone che girava tra serie B e serie C fino a qualche anno fa. Chi potrebbe sorprendere chiunque è il Campobasso di mister Luciano Zauri. Qui ci sono una proprietà forte, l’entusiasmo di una terra e una rosa da non sottovalutare. Anche il neopromosso Ravenna – in società il vicepresidente è Ariedo Braida, ex Milan – ha costruito un gruppo valido per stare nelle zone alte della classifica. Chi ha sfoltito e ringiovanito il gruppo è invece la Torres, reduce da ottime stagioni. Una squadra che però potrebbe continuare a sorprendere. Tutto da decifrare invece il Rimini: i romagnoli lo scorso anno vincevano la Coppa di categoria, quest’anno invece chissà se il campionato riusciranno a giocarlo tutto, visti i continui problemi societari. Chi invece arriva da un posto nei playoff, come la Vis Pesaro, e vorrebbe raggiungerli nuovamente sono Pineto, con un gruppo consolidato, Pianese – piena zeppa di under, sarà da scoprire –, Pontedera – da 14 anni in serie C, una realtà solida e complessa da affrontare – e Gubbio, con l’arrivo di mister Domenico Di Carlo, segno che c’è voglia di fare bene. Carpi, Forlì e Guidonia Montecelio invece dovrebbero partire un passo indietro, con rose ricche di giovani da lanciare e over di categoria. Questo significa, come successo nella passata stagione alla Vis Pesaro, che lavorando bene e con serietà le prospettive, strada facendo, possono cambiare. Chi invece vorrà far valere la propria storia è il Livorno. Piazza da altri palcoscenici, gruppo solido, innesti di valore e voglia di stupire. All’appello mancano le due piemontesi. Il Bra, provincia di Cuneo, sulla carta è la squadra meno esperta della categoria. Ma occhi alla fame di tanti giocatori debuttanti nei professionisti. Infine, la Juventus Next Gen, una delle tre squadre B della serie C. Ci sono i talenti, il budget è alto e alcuni giovani gravitano già nel giro della prima squadra. Ma pensare alla serie B significherebbe fare la storia, diventando la prima seconda squadra in Italia a raggiungere la cadetteria. Ma in un girone che dovrebbe vivere di equilibri, per tutte le piazze mai dire mai. Un sogno per ogni tifoso, dal 1898. Vero Vis?