"Un girone di derby e campanilismi. Sarà un anno molto entusiasmante"

La prova del nove. In tutti i sensi. Vuoi per il numero di marchigiane che andranno a comporre il girone F della serie D, vuoi per le tante piazze blasonate che scenderanno in campo. Due retrocesse dal calcio professionistico, Fermana e Recanatese, una esclusione che ha fatto clamore come quella dell’Ancona. E poi la Sambenedettese che parte favorita, la Civitanovese che torna nella Lega nazionale dilettanti dopo sette anni e il Castelfidardo che risplende dopo una cavalcata eccezionale nei playoff di Eccellenza. Ma anche la Vigor Senigallia a trazione americana e con una organizzazione da big. Più Fossombrone e Atletico Ascoli, realtà di provincia che lo scorso anno si sono salvate facendo divertire i tanti tifosi che, anche in D, seguono con passione il calcio. Quello vero della gente. "Il mio augurio è che per tutti ci sia la possibilità di essere fieri e orgogliosi di questo campionato", spiega Luigi Barbiero, coordinatore della Lnd e figura vicinissima al presidente Giancarlo Abete.

Barbiero, torna in campo la serie D. In che stato di salute siete?

"Ottimale. Siamo riusciti ad ammortizzare i costi dopo l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro Sportivo e le iscrizioni al campionato non hanno avuto tantissime defezioni. Ci presentiamo al via di un campionato entusiasmante, che aumenta ogni anno il proprio appeal e la caratura tecnica e organizzativa".

Che iniziative avete deciso di mettere in campo.

"La più importante riguarda il raddoppio dei premi concorso ’Giovani Di Valore’, un progetto che va avanti da 14 anni dando sostegni alle società più virtuose nell’utilizzo dei ragazzi. Grazie all’idea del presidente Giancarlo Abete, condivisa con il consiglio del Dipartimento, questa stagione avrà misure superiori e toccherà cinque squadre a girone invece di tre. I premi passeranno da 25mila, 15mila e 10mila euro a 50mila, 40mila, 30mila, 20mila e 10mila euro. Un incentivo quindi alle società che hanno la cultura del settore giovanile. Sulla questione giovani è importante anche la rappresentativa che ogni anno abbiamo al Torneo di Viareggio, dove la passata stagione siamo usciti ai quarti di finale, ai calci di rigore. Un momento agonistico importante che mette in mostra i nostri ragazzi con una classe d’età inferiore all’ultima annata obbligatoria del campionato. Quest’anno saranno 2007, mentre in campionato le quote under saranno 2004, 2005 e 2006".

Parlando del girone F, a trazione marchigiana, con nove squadre su 18 e tante piazze importanti, che ne pensa?

"Tutti e nove i gironi contano su piazze blasonate e ricche di tradizioni, con proprietà importanti e ambizioni. Nelle Marche, rispetto allo scorso anno, abbiamo tre società di grandi tradizioni professionistiche come Ancona, Recanatese e Fermana. Ci saranno tanti derby, ma non solo. Molte questioni saranno legate al campanilismo sano e competitivo, con lotte per i vertici della classifica. La Sambenedettese ha una grande società e riparte dall’entusiasmo dello scorso anno. Per tutti sarà l’opportunità di vivere un’altra stagione entusiasmante, magari incerta fino alla fine".

Alla Vigor Senigallia abbiamo visto una proprietà straniera investire sulla serie D.

"C’è un segnale di interesse anche nel nostro campionato, pure in altre piazze. La Vigor è stata la sorpresa degli ultimi due campionati. Ma l’augurio è che per quello di quest’anno lo siano tutte le altre squadre partecipanti, dai presidenti, dirigenti, tecnici e collaboratori di tutte le società. E a tutti i sostenitori, di vivere una stagione esaltante, ricca di soddisfazioni, all’insegna di lealtà e cultura sportiva".