Un impianto pieno e progetti ambiziosi con il mago Benedetto

C’è grande entusiasmo a Ferrara per il ritorno in serie B Nazionale dopo il fallimento del Kleb Basket a marzo 2023 e due anni di purgatorio in B Interregionale, nella quarta serie della pallacanestro italiana.

Lo scorso 4 giugno, davanti a più di 3mila persone, l’Adamant si è guadagnata la promozione grazie al successo in finale playoff contro Pordenone, risvegliando la passione di una città intera, che ha spinto i propri beniamini a un salto di categoria attesissimo. Un percorso praticamente perfetto nella post season, dopo una stagione non facile per via di tanti infortuni, con sei vittorie su sei ed una superiorità mai in discussione quando il pallone ha cominciato a scottare di più.

Ferrara torna così a respirare profumo di grande pallacanestro, ma soprattutto ritrova una sensazione che mancava da tempo, ovvero quella di essere guidata da una società seria, credibile e autoctona: un progetto partito due estati fa, dalle ceneri del Kleb Basket, e cresciuto a dismisura nel giro di pochi mesi, sia dentro che fuori dal campo.

I meriti vanno al presidente Riccardo Maiarelli, al suo braccio destro Paolo Piazzi e al consigliere Raffaele Maragno, che in un momento di crisi della pallacanestro cittadina hanno deciso di investire tempo, passione e denaro per rimettere in piedi una baracca che stava per crollare (o per meglio dire, che lo era già).

Con pazienza, lungimiranza e un grande lavoro dietro le quinte da parte della società, gli appassionati ferraresi hanno potuto così re-innamorarsi della palla a spicchi e della propria squadra.

La mission di Ferrara Basket abbraccia l’agonismo, i risultati sportivi, ma anche e soprattutto i giovani e il sociale: con la formazione di un proprio settore giovanile, Scuola Basket Ferrara, il focus è incentrato anche sul minibasket, sulle under e sul baskin.

La prima squadra parte con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, e da neopromossa non può che essere così: ma attenzione perché l’Adamant avrà il vantaggio di poter contare su un nucleo già collaudato, quello della promozione, e su un allenatore esperto e preparato che la categoria la conosce bene come Giovanni Benedetto.

E poi non può passare inosservato l’acquisto di un ‘volpone’ come Andrea Renzi, che in B1 può ancora spostare gli equilibri e che non più tardi di un anno e mezzo fa ha conquistato la Serie A con Trapani.

Insomma, gli ingredienti per fare un campionato da protagonista anche in B Nazionale ci sono tutti, a cominciare dall’entusiasmo del popolo estense: oltre 600 abbonati, e la sensazione che la passione per la palla a spicchi, in una piazza storica come Ferrara che ha toccato anche le vette della Serie A quasi vent’anni fa, stia tornando a tutti gli effetti.

Non si pone limiti, l’Adamant, che potrà essere la mina vagante del suo girone, puntando magari a qualche colpaccio qua e là per lo stivale: l’esordio le porrà subito di fronte una corazzata come la Pielle Livorno, ma gli estensi giurano di non temere nessuno, e di provare a vincere con chiunque. Una missione difficile, ma non impossibile.