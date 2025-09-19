Un tocco esotico sotto canestro: c’è il lituano Jakstas

L’Orasì Ravenna gioca le proprie partite all’interno del PalaDeAndrè che, nell’ultimo weekend è stato teatro della Supercoppa vinta, per quel che concerne la A2, da Stefano Pillastrini e dalla sua Cividale. I playmaker della squadra sono Alessandro Feliciangeli (2006, dal Campus Piemonte, serie B Interregionale), Gabriel Dron (2002, confermato).
Le guardie invece Alessandro Naomi (2003, dalla Bakery Piacenza, serie B Nazionale), Francesco Paolin (1995, dalla Fulgor Omegna, serie B Nazionale).
Le ali piccole Kevin Brigato (1998, confermato), Davide Paiano (2005, dalla Pallacanestro Trieste, serie A).
Le ali grandi Enzo Cena (1992, dal Basket Academy Jesi, serie B Nazionale), Maurizio Ghigo (2003, dalla Virtus Cassino, serie B Nazionale. I centri, infine, Rolandas Jakstas (1992, da Telsiai, prima divisione estone); Tommaso Morena (2004, dalla Pallacanestro Crema, serie B Nazionale).
L’allenatore è Andrea Auletta. L’assistente Giacomo Ravaioli. Il direttore generale: Lorenzo Nicoletti, il preparatore fisico Filippo Valentini. Il fisioterapista è Mattia Bagattoni.