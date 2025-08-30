Una squadra tutta nuova. Il gruppo di capitan Iglio

Costruita a tempo di record tra fine luglio e inizio agosto, la nuova Spal rappresenta un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza che scendono dalle categorie superiori attirati dal richiamo di una piazza storica come Ferrara. La squadra è stata assemblata dal direttore sportivo Mirco Antenucci in collaborazione con mister Stefano Di Benedetto in un amen, ma non può permettersi di fallire l’obiettivo promozione. Ma vediamo nel dettaglio chi sono i protagonisti dell’Ars et Labor.

PORTIERI. Il titolarissimo è Alessandro Giacomel, cresciuto nel vivaio dell’Empoli con diverse stagioni alle spalle in serie C tra Virtus Verona e Caldiero Terme. Dietro di lui figurano due prodotti del settore giovanile di via Copparo: Fabio Luciani e Luca Romagnoli.

DIFENSORI. Giuseppe Iglio è l’unico reduce dalla vecchia Spal: nei due campionati precedenti non ha trovato spazio, ma la voglia di riscatto non gli manca e gli è stata assegnata la fascia di capitano. Sulla fascia sinistra il punto di riferimento è Simone Mazzali che la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D col Dolomiti Bellunesi e tra terza e quarta serie ha all’attivo quasi 100 gettoni a 22 anni. Al centro della retroguardia la Spal potrà contare sulla personalità di Andrea Dall’Ara, 31enne proveniente dal Chievo che agirà in coppia con Adriano Casella che nell’ultima stagione ha centrato la promozione in serie D col Barletta. Completano il reparto Nenad Stoskovic, Tommaso Occhi ed Edoardo Mambelli.

CENTROCAMPISTI. La linea mediana è il reparto più interessante in assoluto, con sei giocatori di categoria superiore che si giocheranno tre posti nel 4-3-3 di mister Di Benedetto. Sul centro-destra Marzio Di Bartolo è tra i più abili nella fase di non possesso, mentre Mattia Cozzari è molto bravo negli inserimenti. In cabina di regia Manuel Ricci ha un curriculum da professionista che ha pochi eguali in questa categoria, invece Leonardo Mazza è un playmaker cresciuto nel Bologna che ha giocato in serie C nel Taranto e nel Mantova. Il ruolo di mezz’ala sinistra sarà cucito addosso a Milos Malivojevic, talentuoso giocatore di origine serba che può agire anche sul fronte offensivo. Ma attenzione pure ad Alessandro Prezzabile che ha appena vinto il campionato di Eccellenza con l’Athletic Palermo.

ATTACCANTI. Paolo Carbonaro è un bomber di 36 anni che vuole rimettersi in gioco nella gloriosa Spal, mentre Gabriele Mazza una giovane punta centrale in cerca di gloria. Gli esterni sono il fiore all’occhiello del reparto: da una parte Davide Gaetani, dall’altra Luca Senigagliesi, due attaccanti che fanno invidia in categoria superiore. Alberto Barazzetta e Mattia Lanza proveranno ad insidiare il posto dei titolari.