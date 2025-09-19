Under 20 e donne: la stagione del rilancio. Ferrari e Marangon, emergenti dei canestri

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira. E un anno se ne va, aggiungevano. Di fatto, invece, almeno per quello che riguarda il mondo dello sport, un anno – nel senso di stagione – è alle porte. Alle spalle abbiamo un’estate speciale nella quale si sono accumulate emozioni e delusioni.

Per fortuna sono state più le emozioni, piacevoli, di quelle che sono state le delusioni. La delusione più grande, inutile girarci attorno, l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo. Un ottavo di finale da dimenticare, contro la Slovenia del fenomeno Doncic. Così, quel ko doloroso – e per certi versi duro da mandare giù – ha fatto passare in secondo piano le piacevoli sorprese che possono rappresentare il futuro della nostra pallacanestro.

Saliou Niang su tutti, davvero impressionante il suo salto di qualità negli ultimi mesi, e poi Momo Diouf. Il nuovo che avanza, insomma. Ma il nuovo che avanza non è stato sufficiente, all’Italia, per ritrovare una medaglia internazionale. L’ultimo podio è datato 2004, l’argento conquistato dagli azzurri ai Giochi di Atene.

Se invece vogliamo fermarci agli Europei, dobbiamo tornare al bronzo dell’anno prima e a un terzo posto miracoloso conquistato in Svezia contro la Francia di un giovane Tony Parker. Se l’Italia degli uomini è rimasta fuori dai quarti, l’Italia rosa – non solo Cecilia Zandalasini – conquista uno storico bronzo, dopo un bellissimo cammino proprio al PalaDozza di Bologna nella fase di qualificazione.

Ma il successo più bello, anche perché ci dà speranza per il futuro, è quello degli under 20. Un oro europeo che esalta, una volta di più, il lavoro svolto dai campionati riconducibili alla Lega Nazionale Pallacanestro.

Tanto lavoro e un tecnico, che da queste parti conosciamo bene, che sta facendo miracoli alla guida di Cividale. Stiamo parlando di Stefano Pillastrini che abbiamo visto protagonista sulle panchine di Fortitudo Bologna, Ferrara, Cervia, Modena, Libertas Forlì, Vuelle Pesaro, Sutor Montegranaro, Virtus Bologna e Reggio Emilia solo per restare alle piazze di casa nostra.

Pilla, a Cividale, sta facendo un ottimo lavoro su Francesco Ferrari e Leonardo Marangon. Il primo, tra l’altro, non solo ha fatto incetta di titoli, ma è finito pure nel mirino della Virtus Bologna che lo avrebbe portato volentieri all’ombra delle Due Torri.

Sempre dal mondo Lnp, troviamo Charles Atamah, che dopo aver giocato a Bassano è pronto per la Luiss Roma e poi Giacomo Zanetti, punto fermo di Treviglio.

I giovani italiani ci sono e in serie A2, grazie anche a tecnici del calibro di Stefano Pillastrini, che sanno guardare lontano, hanno la possibilità di giocare, di sbagliare – che è un aspetto fondamentale per migliorarsi – e crescere.

Il messaggio è arrivato puntuale, così come il risultato degli azzurrini che hanno superato, per arrivare all’oro, nazionali molto quotate. Bisogna giocare e anche la recente Supercoppa ha dimostrato che, in circolazione, ci sono tanti ragazzi che possono dare una mano al futuro ct (Luca Banchi) della nazionale maggiore o a chi per lui.