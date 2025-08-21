Unieuro, già 2.000 abbonamenti

La Pallacanestro 2.015 ha superato quota 2.000 abbonamenti sottoscritti per il campionato di A2 in partenza il 21 settembre. Nei primi tre giorni di riapertura dei termini per l’esercizio del diritto di prelazione, la campagna ‘Certi amori non finiscono’ ha riscosso quindi un bel successo.

Fino a questa domenica sarà possibile rinnovare il vecchio abbonamento e la società biancorossa consiglia di sottoscrivere la tessera o a prediligere, a campionato in corso, l’acquisto del biglietto in prevendita durante la settimana, anche per evitare lunghe code all’Unieuro Arena a causa dell’introduzione del biglietto nominale, con la presentazione del documento d’identità e la registrazione dei dati personali che allungheranno le tempistica di rilascio del tagliando.

Poi, fino al prossimo 19 settembre gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in sede (via Corridoni 10), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì 17-20. Solo per i rinnovi interi ci sarà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento on line collegandosi al sito https://pallacanestroforli.vivaticket/ con successivo ritiro della tessera. Ci si potrà abbonare anche nei punti vendita autorizzati e abilitati: Edicola Bartolucci, in via Seganti 3/A, La Caffetteria in via Ravegnana, 146/A a Forlì e in tutti i punti Snai.

Per poter sottoscrivere il rinnovo è obbligatorio presentarsi con la tessera della stagione 2024/25, accompagnata da un documento di identità. A partire dal 22 settembre gli appassionati potranno sottoscrivere la tessera negli orari di apertura dell’ufficio dalle 9 alle 12.30.

g. b.