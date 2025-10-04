Viali esalta i ’suoi’ giovani bianconeri: "Bello vedere Shpendi, Berti e Ciofi fin qui"

Di fatto è l’allenatore che ha portato il primo Cesena Fc alla salvezza fra i professionisti. Il tecnico che ha guidato il cavalluccio post fallimento ai playoff per la B e che, di fatto, ha gettato le basi del Cesena di oggi. Ma è stato anche l’allenatore della Reggiana. E quindi chi meglio di William Viali per leggere le carte del match?

Mister Viali, che partita sarà il derby?

"Sarà un match tosto, fra due squadra ostiche".

I bianconeri?

"Il Cesena, al di là della grande partenza, quando gioca in casa è sempre complicato per l’avversario. La qualità della squadra è alta e l’atmosfera del Manuzzi è davvero trascinante e fantastica".

Mentre gli emiliani?

"Squadra tosta, non è facile fargli gol. Difendono bassi, hanno un gioco intenso e di rimessa. Il Cesena dovrà tenere saldo il volante del match in mano e alle ripartenze reggiane".

C’è un giocatore in particolare da tenere sott’occhio?

"Portanova. È quello che può rompere gli schemi, tirar furi la giocata in ogni momento. E poi, se riescono a recuperarlo, Gondo: è molto importante per la fase offensiva della Reggiana".

Lei si è seduto sulla panchina bianconera per 86 partite, dal 2020 al 2022, fino alla sfida col Monopoli che ha sancito la fine del suo ciclo. Che ricordi ha del mondo bianconero?

"Cesena è un posto speciale. Ci ho giocato ed è la squadra che ho allenato per più tempo. Sono molto legato al club e alla città per l’esperienza che ho fatto, anche grazie a chi l’ho condivisa".

Ad esempio?

"Per quel che riguarda lo staff, ad esempio, Lelli: è stata una figura molto importante nel mio percorso. Fra i giocatori, uno su tutti è Ciofi. Sono fiero del suo percorso, sta dimostrando che anche in B ci può stare e, anzi, si sta imponendo".

Quest’anno è anche capitano.

"Anche negli anni scorsi lo era. Non indossava la fascia, ma l’atteggiamento era quello giusto".

Tornando indietro ai suoi anni in bianconero, lei ha chiamato ad allenarsi in prima squadra ragazzi come Cristian e Stiven Shpendi, Berti e Francesconi.

"Li ricordo molto bene: i gemelli e Tommaso li ho fatti anche esordire. Erano già molto più maturi della loro età, hanno sempre dimostrato un grande atteggiamento e voglia di arrivare. Non mi meraviglio vederli protagonisti in prima squadra: per atteggiamento e per fame sono ragazzi che meritano".

Cos’è stato per lei Cesena?

"Una grandissima esperienza. Era un club che veniva da una nuova ricostruzione, ma ho dei ricordi fantastici. Posso dire con orgoglio che col mio Cesena siamo stati le fondamenta su cui costruire i successi di oggi. È una cosa a cui tengo molto e mi riempie d’orgoglio".

E la Reggiana?

"Rispetto all’anno scorso è cambiata molto. La società ha effettuato un ricambio generazionale importante, soprattutto per quel che riguarda lo zoccolo duro, quei giocatori più esperti che da qualche anno erano lì. I giovani che hanno fatto bene nella passata stagione poi erano in prestito, ed è facile pensare che in estate la squadra è cambiata anche del 60-70% rispetto a quando la allenavo io".

Cosa fa Viali ora?

"Mi guardo in giro, guardo partite, seguo tutto e cerco di aggiornarmi. Cercare qualcosa di nuovo e curioso, qualche spunto su cui lavorare e crescere".