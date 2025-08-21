Vis, gli obiettivi di Stellone. "Salvarci prima possibile: poi verso nuovi traguardi»

"La Vis è una squadra che rispetto allo scorso anno ha cambiato molto. Sul mercato siamo riusciti ad accapparrarci dei giovani importanti a cui però dovrà esser dato il giusto tempo per crescere poiché per molti di loro questa sarà la prima esperienza tra i professionisti, avendo giocato fino allo scorso anno nel campionato Primavera". Dopo aver fatto sognare un’intera città nella scorsa stagione e averla salvata dall’incubo retrocessione in quella precedente, mister Stellone anche per questa nuova annata nutre delle buone sensazioni. Il presidente Mauro Bosco a inizio stagione lo ha convinto a rifiutatare le categorie superiori (aveva avuto diverse offerte anche da società importanti) e a firmare uno dei contratti, quello prolungato con la Vis fino al 2030, tra i più lunghi in Europa: cinque anni a significare un rapporto consolidato all’insegna della fiducia reciproca. Un mercato fatto di importanti conferme e tanti giovani da valorizzare stimola Stellone consapevole però che per raccogliere i primi frutti servirà comunque del tempo: "Il nostro obiettivo sarà quello di migliorarci partita dopo partita e sviluppare un costante percorso di crescita collettiva. Dovremo tuttavia esser bravi a raggiungere la quota salvezza il prima possibile così da poter alzare l’asticella delle nostre ambizioni".

Per quanto riguarda i pronostici del girone il mister non vuole sbilanciarsi poiché in un campionato costellato da piazze importanti sarà necessario del tempo anche per scoprire quali saranno le squadre più accreditate per giocarsi il titolo e quelle destinate a lottarsi le altre posizioni: "Anche per questa nuova stagione mi aspetto un campionato equilibrato con un Arezzo, che per gli acquisti fatti parte come squadra da battere. Ci sono tuttavia anche altre ottime compagini, molte delle quali ancora tutte da scoprire poiché neopromosse. Credo che serviranno almeno 10-12 partite per potersi fare un’idea sulle squadre che giocano un miglior calcio, su quelle che possono ambire a vincere il campionato e su quelle costrette a lottare per non retrocedere".

Lorenzo Mazzanti