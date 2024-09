Vis Pesaro e Ascoli resistono. Il girone B è pieno di squadroni: "La serie C cultura del Paese"

Masetti

Quanto piace questa serie C. Ricca di squadroni, sempre più attiva nel sociale, in diretta ogni fine settimana su Sky. Ma con anche presenze alte negli stadi, almeno ancora per quelle società che riescono a fare prezzi popolari e campagne abbonamenti efficaci. Matteo Marani ne è il presidente dal febbraio del 2023 e da due giornate ha iniziato la sua seconda stagione. Rispetto a quando è entrato in carica sembra un’altra categoria. Un anno fa, su questo colonne, in una intervista aveva detto: "La serie C ha il suo appeal". Un anno dopo quel fascino sta continuando a conquistare tutti.

"Essere riuscito a cambiare, soprattutto in così poco tempo, è l’aspetto che mi rende maggiormente orgoglioso", spiega Marani, ex direttore di Sky Sport 24.

La Lega Pro, secondo quanto riporta la testata televisiva sportiva, ha registrato un incremento di spettatori allo stadio del 32%, portando il numero complessivo alla cifra di quasi 3 milioni; addirittura raddoppiata, invece, la quota relativa agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi (7 milioni), sui quali però ci sarebbe ancora tanto lavoro da poter fare. "Quando sono arrivato c’era un’aria pesantissima, di tristezza e rassegnazione. Da molti, praticamente da tutti, sentivo ripetermi che non c’era modo di cambiare le cose, che non sarei riuscito a migliorare le dinamiche di un settore destinato a un lento ma inesorabile spegnimento. Oggi, invece, vedo entusiasmo e voglia di fare, gli occhi lucidi e la gioia dei presidenti che mi ringraziano dicendomi di essere orgogliosi, finalmente, di fare parte di questa categoria. E alla fine, oltre che del mio fantastico staff, è soprattutto merito loro, dei presidenti, se siamo arrivati così presto a questo punto. Se oggi la C va così bene da diversi punti di vista è perché i club si sono fidati di me, hanno saputo ascoltarmi e ascoltarci nei tanti tavoli permanenti che abbiamo costruito e nei quali abbiamo parlato di riforme, giovani, introiti e marketing. Sono stato messo nella condizione per poter lavorare al meglio e poter così ripagare a mia volta la loro fiducia", prosegue Marani nel colloquio con Sky Sport.

Una serie C che vive ancora di 60 squadre, tre gironi e tante piazze blasonate. Il gruppo B, quello del centro Italia, conta solo su due squadre marchigiane. La Vis Pesaro del presidente Mauro Bosco, ormai una certezza per la categoria, e l’Ascoli, club retrocesso dalla serie B dopo nove anni. Il resto del calcio marchigiano guarda il professionismo dal dilettantismo, con addirittura nove piazze in serie D. Ma nel girone B ci sono anche società storiche come Pescara, Perugia, Ternana e Spal. E poi club che la serie B negli anni l’hanno toccata, vedi Rimini, Carpi, Gubbio e Virtus Entella. Altre realtà calcistiche sono la Torres, l’Arezzo, il Campobasso, la Lucchese e il Pontedera, mentre Pianese, Pineto, Legnago e Sestri Levante sono le compagini emerse nelle ultime stagioni. A queste si aggiunge il Milan Futuro, nato in estate come succursale dei rossoneri e inserito nel gruppo B al posto dell’Ancona che ha vissuto mesi pessimi, aggiungendosi alle retrocessioni di Fermana e Recanatese.

Le telecamere sono state posizionate ai bordi dei campi e sulle tribune di tutti gli stadi, il Var ha toccato gli episodi più dubbi dei passati playoff e presto potrebbe esserci una diretta gol da tutti i campi. Un incentivo che però, a detta di alcuni, potrebbe togliere i tifosi dagli stadi. Ecco, dovrebbe essere questo il prossimo passo: migliorare le infrastrutture per far sì che le famiglie e i cittadini vadano ancora di più allo stadio. "Perché siamo la base del calcio italiano e la serie C è la cultura del Paese", spiega Marani.