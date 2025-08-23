Zironi, finale iridata nel K1 500. Oggi la sfida per le medaglie

Una strepitosa Lucrezia Zironi è approdata alla Finale A del K1 500 ai Mondiali di Canoa Sprint che si sono aperti a Milano lo scorso 20 agosto. Ieri mattina, in un Idroscalo gremito, la Zironi ha staccato il terzo tempo della sua semifinale col tempo di 1’53“84, nono cronometro complessivo, l’ultimo utile per raggiungere la sua prima finale mondiale senior, dopo i successi ai Mondiali under 23 dove ha conquistato l’oro nel K1 1000 metri, l’argento nel K1 200 e il bronzo proprio nel K1 500 dove ha conquistato la finale senior. La sfida per le medaglie, molto complicata per lei che però ci ha abituati ai miracoli, partirà poco dopo le 14 oggi pomeriggio. Una giornata che per Lucrezia inizierà però già di prima mattina con le semifinali del K1 200 metri, specialità nella quale nelle batterie aveva ottenuto il quarto tempo complessivo vincendo comunque senza troppi problemi il suo raggruppamento. Eventuale finale nei 200 metri domani, giornata conclusiva di questi Mondiali italiani dei quali la Zironi può comunque dirsi già soddisfatta, avendo centrato la finale in una distanza olimpica.

a.t.