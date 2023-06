500 partecipanti a Riccione Estate Danza, 5 giorni di lezioni e spettacoli di danza!

Dal 17 al 22 luglio il PalaRiccione diventerà un immenso spazio-danza, ballando sulle note di RED, Riccione Estate Danza, con 500 partecipanti. RED si rivolge alle ballerine e ai ballerini, a partire dai 13 anni d’età, che desiderano intraprendere un percorso formativo particolarmente ricco di opportunità e stimoli, supportati dai migliori docenti internazionali nel campo della danza classica, contemporanea, modern e urban. Per i più piccoli, gli under 13, tornerà WeEDance, cinque giornate di lezioni e puro divertimento. Infine, RED darà la possibilità alle scuole di danza e ai giovanissimi, di portare in scena il proprio lavoro coreografico nelle due serate del 19 e 20 luglio quando si accenderanno le luci su piazzale Ceccarini con ‘Mc Summer’ e ‘DanceXperience’.