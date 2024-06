ABC Bilance guida l’innovazione del settore

Immaginiamo di essere sulla linea di montaggio di un’azienda della Motor Valley e di dover assemblare l’auto dei sogni.

Ogni componente deve essere preciso, né troppo pesante né troppo leggero. Se il peso di un bullone non è lo stesso indicato dal progettista, può rovinare l’intero veicolo, causando potenziali problemi di sicurezza o meccanici. Passiamo ora al settore biomedicale e immaginiamo di dover preparare un farmaco salvavita: dobbiamo seguire la ricetta alla lettera perché se cambiamo le dosi di un ingrediente anche solo di un milligrammo, rischiamo di ottenere un farmaco inefficace o, peggio, dannoso per i pazienti. Anche in questo caso le bilance di precisione sono le vere protagoniste della "catena di montaggio": non sempre sono visibili, lavorano dietro le quinte, ma assicurano che ogni piccola parte svolga perfettamente il proprio lavoro, che si tratti di costruire automobili o di salvare vite umane. "Il concetto di pesatura è sempre lo stesso, ma negli anni c’è stata un’evoluzione incredibile nel nostro settore. Con un avanzamento tecnologico come quello a cui assistiamo, anche noi dobbiamo essere continuamente aggiornati, dobbiamo investire tantissimo in ricerca per restare sempre al passo. Anzi, per cercare di prevedere i passi successivi". Lo dice Graziella Bellotti, responsabile commerciale e amministrativa di ABC Bilance, azienda che opera da circa quarant’anni nel settore della pesatura industriale con sede a Campogalliano. Una ventina di dipendenti, un fatturato di 3,5 milioni di euro nel 2023 realizzato quasi esclusivamente in Italia. "Il rapporto con il territorio è importantissimo – spiega –: siamo a fianco delle aziende di primari distretti industriali, quello dell’automotive, quello del biomedicale e della ceramica. Siamo anche a fianco di aziende dell’agroalimentare e del settore della lavorazione della carne che richiedono bilance di precisione, opportunamente tarate, tenendo conto del particolare loro prodotto di pregio".

Campogalliano un po’ come il "centro del mondo" per la pesa? "In un certo senso sì. A ricordarlo c’è il museo della bilancia e poi qui hanno sede alcune aziende specializzate come noi che servono tutto il territorio nazionale e non solo. Siamo a metà tra il Nord e il Sud e a metà tra l’Est e l’Ovest. Questo è davvero un territorio strategico, sia dal punto di vista logistico, sia per la sua ricchezza imprenditoriale" prosegue Bellotti, che ha da poco terminato l’incarico di vicepresidente di Confapi Emilia.

"Quella in assicurazione è stata un’esperienza magnifica, mi ha aiutato a crescere tanto come persona e professionalmente, grazie al confronto continuo con colleghi a livello locale e nazionale". ABC Bilance ha fatto un grande salto in avanti con la digitalizzazione, anche grazie agli investimenti resi possibili con il progetto Industria 4.0. "Ci ha sicuramente dato una spinta a specializzarci, ad aggiornare la nostra tecnologia e i nostri software – prosegue la responsabile amministrativa –. E poi ci ha aiutato a distinguerci sempre di più nel servizio che offriamo ai clienti. Il nostro obiettivo è quello di semplificare il più possibile i processi di lavoro, ottimizzare tempi e risorse e ridurre gli sprechi.

Per questo non ci consideriamo solo dei venditori di sistemi di pesatura. Ci mettiamo al fianco delle aziende, le accompagniamo nella sfida imposta dalla digitalizzazione. Per questo non è sufficiente essere sempre aggiornati, avere tecnologie all’avanguardia e ricevere costantemente certificazioni: dobbiamo essere sempre un passo avanti e cercare di prevedere l’evoluzione nel nostro settore".