Andreoli, gli 8mani e l’arte di improvvisare: "Ogni volta sul palco ci mettiamo in gioco"

"La miglior battuta che ho fatto sul palco? La prossima". Succede, quando si improvvisa, e Gino Andreoli, dell’improvvisazione, ha fatto un credo. Certo non nella sua vita ‘normale’, spesa tra impegni lavorativi, famiglia e palco, ma da 20 anni gira i teatri (e non solo i teatri) della provincia (e anche oltre i confini) con i suoi 8mani (e tanto altro, il giovanotto ha una certa poliedricità) e da sempre fa di musica e teatro, declinati su un registro tutto suo, un mezzo attraverso il quale esprimere "una cosa che – dice – ho dentro da sempre". Ha studiato e studia tuttora, Andreoli, "e ogni volta che vado sul palco non dico che sia una sfida, ma quasi". Non è un dettaglio che sul palco, ‘Ginone’, ci vada "tra le 60 alle 70 volte l’anno". E non è un dettaglio nemmeno che "ogni volta è come la prima: retorico dirlo, ma è proprio così". Ci va, sul palco, insieme agli 8mani Teatro, la compagnia che ha fondato nel 2007: più di 15 anni dopo "siamo ancora lì: con Ivan Cattini, Patrizia Vescogni, Federica Cavalli ci divertiamo e, immagino, divertiamo chi ci segue. Improvvisare ti mette in condizione di sorprendere sempre e se quello degli 8mani è un successo – aggiunge Andreoli – mi piace pensare sia proprio quello che fa la differenza: divertire e sorprendere". Resta da capire da dove nasca tutto ciò: l’Andreoli bambino, magari, era quello sempre in prima fila alle recite di Natale, o quello che recitava la poesia al posto dei compagni di classe più timidi… "In realtà no. Ho sempre avuto paura del confronto. Già a scuola, con le interrogazioni, e in generale con tutto quello che ti mette in condizione di essere giudicato. Ma a scuola dovevo andare, e sottopormi al giudizio era un obbligo, e credo sia quello che fa la differenza. Sul palco, infatti, non vado perché devo, ma perchè voglio andare".

La prima volta sul palco se la ricorda?

"No: era un recital della prima scuola cui mi iscrissi. Mi ricordo bene, invece, quando mi sono detto che dovevo salirci, sul palco, e che a salirci mi sarei divertito. Io lavoro per una multinazionale dell’impiantistica e sono il collega ‘divertente’, quello che anche sul lavoro sdrammatizza e strappa magari agli altri quel sorriso che aiuta a lavorare meglio. Con un amico vedemmo, a Reggio, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e rimasi folgorato. C’era una scuola di improvvisazione a Modena, mi sono iscritto, ed eccomi qua, con la stessa voglia di mettermi in gioco che avevo allora, anche se, mannaggia, sono passati vent’anni".

Nel frattempo ha fatto parecchio: musica, televisione, un po’ di cinema, gli 8mani…

"Io sono metodico e meticoloso, ma sto poco alle regole. Ho bisogno, come si dice in gergo, di ‘far del mio’ e nel 2007 ho fondato gli 8mani".

Niente a che vedere con la Turchia…

"No: siamo in quattro, ognuno da’ una mano e le mani, visto che siamo in 4, sono otto. Il primo spettacolo nel 2007, sudavo freddo, ma poi ci siamo divertiti, e continuiamo a divertirci. E mi piace".

Si improvvisa, dirà qualcuno, è tutto più facile…

"Forse, ma non è del tutto vero. Davanti al pubblico devi essere pronto, e dietro il nostro lavoro di improvvisazione c’è molto, sia a livello musicale che di scrittura. Poi è ovvio che coinvolgere il pubblico aiuta, e ti da’ una spinta in più".

Quando è che Andreoli, guardando il pubblico, si è detto ’ce l’ho fatta’?

"Mai, perché, l’ho già detto, ogni volta è come la prima. Ma se penso ad una serata speciale dico 10 febbraio 2007, al primo piano del Caffè Astoria, a Fiorano. Una saletta da 40 persone, ne arrivano 100 e si divertono tutti. Bingo, mi sono detto".

Il registro dei vostri spettacoli ha una sua irriverenza: mai avuto problemi?

"Qualche volta, ma ci sta. Siamo quanto più educati possibile, ma ogni tanto il piede sull’acceleratore scappa. Nei nostri spettacoli, penso a ‘Cul e pataja’, ci sono personaggi ‘scorretti’ come Don Pasqualino, timido parroco creato da Ivan Cattini, e Lavanda, ma una certa irriverenza fa inevitabilmente ridere, e a quello si sta. Tra l’altro, per come la penso io, l’artista deve godere di una sua libertà di espressione, ma ha anche la responsabilità di proporla al pubblico. E se il pubblico apprezza, vuol dire che va bene così".