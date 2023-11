’Autunno fuori dal Comune’ a Palazzo Ducale

Al sabato, fino al prossimo 2 dicembre, alle ore 15, a Sassuolo si svolgerà ’Autunno fuori dal Comune’: una speciale iniziativa promossa dal Territorio turistico Bologna-Modena e con il contributo della Regione Emilia Romagna che consisterà in una visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo con passeggiata finale alla scoperta del centro storico. Il palazzo Ducale di Sassuolo rappresenta un gioiello della cultura barocca dell’Italia settentrionale, con ambienti dipinti da una équipe di artisti straordinari, che interpretarono lo spirito ambizioso e mecenatistico di Francesco I: il francese Jean Boulanger, pittore ufficiale di corte, Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli, tra i maggiori pittori quadraturisti bolognesi e un gran numero di abili decoratori e plasticatori. Nelle pareti e nei soffitti delle sale si intrecciano temi allegorici ed episodi della storia estense, si incontrano eroi mitologici e della letteratura classica e cavalleresca, tutti uniti per esprimere il programma esaltante della nobiltà e del ’buon governo’ estense. Un nuovo allestimento ricostruisce le trasformazioni della prestigiosa residenza degli Estensi, rendendo ancora piu` spettacolari i maestosi spazi della reggia, collegando la sua storia con il territorio circostante. Cinque sale dell’ala meridionale del Palazzo, dette dell’Appartamento di Orlando e fino ad oggi solo saltuariamente aperte al pubblico, sono state destinate ad illustrare e ricostruire con grandi modelli, disegni ricostruttivi, opere, filmati e grandi immagini, le trasformazioni di questo complesso. La visita proseguirà con una passeggiata alla scoperta del centro storico. L’iniziativa è con prenotazione obbligatoria, su visitmodena.it, e prevede l’ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni mentre, per gli adulti, una quota di partecipazione di dieci euro. La quota include: l’ingresso e la visita guidata al Palazzo Ducale oltre alla visita guidata del centro storico di Sassuolo; con punto d’incontro fissato presso l’Ufficio Turistico di Sassuolo in piazzale Della Rosa. L’incontro al Palazzo Ducale di Sassuolo sarà il preludio alla visita guidata del Palazzo con passeggiata finale nel centro storico ed il termine della visita per le 18 circa. Si tratta solamente di una delle tantissime iniziative che l’amministrazione Comunale di Sassuolo, in collaborazione con Pro Loco Sassuolo, Sgp e numerose associazioni del territorio, hanno previsto in questo mese di novembre che ’tira la volata’ agli eventi natalizi. Il centro storico di Sassuolo si sta addobbando con le luminarie natalizie che, come da tradizione, si accenderanno con l’albero di piazza Garibaldi il giorno dell’Immacolata Concezione. Non mancheranno la pista del ghiaccio ed il villaggio di Babbo Natale con una nuova location ed una sorpresa per tutte le famiglie.