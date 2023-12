Brama, la California è un capo da indossare

È nata negli anni 50 come azienda di produzione tessile. Nel 1992 ha iniziato la sua trasformazione fino a divenire l’azienda leader in Europa per la distribuzione dei migliori brand di abbigliamento americani, soprattutto della California. Ed oggi continua ad espandersi, conquistando sempre nuovi mercati e pubblico. Parliamo del marchio Brama Group che recentemente ha dato vita ad una nuova realtà: si chiama Red Carpet ed è uno dei negozio di abbigliamento di Brama Group, appunto. Red Carpet ha aperto le porte al pubblico nella centralissima via Matteotti, a Sassuolo. Grazie ad un Heritage che si tramanda di padre in figlio ed alla conoscenza dei mercati internazionali, Brama svolge anche un ruolo fondamentale nell’aiutare i marchi della moda di lusso a creare prodotti di altissimo livello. Brama opera come partner unico tra American Makers e European Retailers e garantisce il massimo livello di rappresentanza nel mercato del lusso contemporaneo (come detto i brand sono principalmente della California). Renzo Braglia, Coc della multinazionale sottolinea: "Siamo distributori da tanti anni di oltre venti dei brand più famosi americani, quelli che rispecchiano maggiormente la west coast, quella dove esiste tutto il mondo delle star di Hollywood e nei nostri negozi compaiono sempre tutte le foto delle più grandi attrici, cantanti che vestono i nostri prodotti. La nostra missione – spiega Braglia – è quella di portare questo mondo in Europa: siamo in contatto con tutti i negozianti europei però abbiamo la base a Modena, dove offriamo i capi che normalmente vendiamo a prezzi ben diversi ad un prezzo accessibile, dando la possibilità per tutto l’anno di acquistare i campioni, i capi unici realizzati per fare le produzioni in serie". I capi sono quindi uno diverso dall’altro, rappresentando qualcosa di unico. "Abbiamo realizzato diversi punti vendita – spiega Braglia – alcuni erano già esistenti, poi ad aprile abbiamo aperto a Formigine, ora a Sassuolo e in primavera apriremo a Modena". Dunque i punti vendita saranno sei, dopo quelli di Mirandola, Carpi e in sede, ai Torrazzi, Modena. "Ognuna delle nostre store manager crea il proprio assortimento, questa è la caratteristica: interpreta la donna a suo modo essendo i nostri capi completamente diversi tra loro: offriamo unicità sia nei capi, sia nel vestire; gli assortimenti sono diversi in ogni punto vendita". L’invito è quello di visitare i diversi store per crearsi il proprio look: ‘be a star’. Per due stagioni consecutive Renzo Braglia è stato incluso nella lista dei "100 most influential personalities in the denim industry" della prestigiosa rivista internazionale WeAr. Dopo l’inserimento nei top 100 denim a gennaio 2021, il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Renzo Braglia anche per l’edizione di ottobre 2021: il team editoriale del magazine ha ricercato e selezionato le personalità più influenti dell’industria del denim, in un mix eccezionale di marchi di denim, esperti di lavaggi e trattamenti, produttori di tessuti e filati, organizzatori di fiere, proprietari di showroom e distributori, ognuno dei quali ha apportato un contributo significativo al miglioramento del settore. Quello conferito a Braglia è quindi un riconoscimento internazionale molto importante, legato all’apporto fondamentale di innovatori e di pionieri con pensiero all’avanguardia. Nonostante la pandemia, nel 2021 Brama ha portato avanti i propri progetti di espansione, siglando accordi di grande importanza. Con una sede centrale basata in Italia, a Modena, il gruppo è attivo su tutto il territorio europeo attraverso un network di cinque showroom diretti e permanenti. Tra i brand gestiti a livello di continente europeo figurano alcuni fra i più noti.

In foto: a sinistra Renzo Braglia e a destra l’inagurazione di Red Carpet in via Matteotti.