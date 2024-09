Cai sopra quota 900 soci: "Puntiamo in alto"

Il Club Alpino Italiano (CAI) di Carpi continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di montagna, nonostante le recenti trasformazioni nel panorama associativo. Uno degli obiettivi più importanti a breve termine è sicuramente quello di confermare il numero degli iscritti, che attualmente si attesta attorno ai 920 soci; numero che rappresenta un assestamento rispetto ai circa 950 soci registrati prima della pandemia, e l’obiettivo del presidente Marcello Borsari è di provare a crescere ancora. "Dopo oltre 40 anni da socio CAI, a marzo ho avuto l’onore di essere eletto presidente nella sezione carpigiana – ha spiegato Borsari –, mi impegno costantemente per spiegare la bellezza della montagna a chi si avvicina a questo mondo. Purtroppo l’età media dei nuovi iscritti non è bassa come un tempo, e abbiamo l’importante sfida di riavvicinare sempre più giovani al mondo alpinistico".

E’ stata sicuramente un’estate ricca per il CAI di Carpi, con numerose escursioni e gite, come spiegato dallo stesso presidente: "Ogni anno proponiamo attività diverse: tra giugno e luglio spiccano i corsi di roccia e due corsi di escursionismo, uno base ed uno avanzato, sempre nei mesi estivi. Il calendario annuale ha previsto gite di vari livelli e di difficoltà e in media tutte le escursioni hanno avuto un buon numero di partecipanti, come quella da poco conclusa al Monte Giovo che ha raccolto molti iscritti". Il CAI di Carpi sta preparando il calendario per il 2025, che verrà definito entro novembre di quest’anno. Tra le attività imminenti, si segnala l’uscita del 22 settembre ai Sassi di Roccamalatina e il corso di ferrate, che include tre uscite specifiche. Durante l’inverno, il programma prevede altresì corsi di sci alpinismo e uscite con le ciaspole. Un esperto di montagna come Borsari conosce bene i pericoli che essa comporta e ci ha tenuto a dispensare utili consigli sia ai neofiti che per primi si affacciano al mondo alpinistico, sia ai più esperti che tuttavia non sono mai esenti da pericoli che possono incontrare durante le escursioni: "Noi consigliamo sempre, ogni qualvolta si esca in montagna, anche solo per una camminata in un bosco o su un sentiero, di informarsi con delle guide che non necessariamente siamo noi del CAI, ma anche facenti parte di altre associazioni; è indispensabile infatti conoscere il percorso che si va ad intraprendere e soprattutto utilizzare un’attrezzatura ed un vestiario adeguato al tipo di attività che si ha davanti. Abbiamo da poco visto episodi da non ripetere, come persone che percorrono tratti pendenti di montagna con i sandali".

A conferma dell’importanza che riveste a livello nazionale, quest’anno il CAI di Carpi è stato designato per la collocazione di un nuovo barometro presso il proprio rifugio sul lago di Misurina: "Quest’iniziativa recente, di cui siamo molto orgogliosi, riguarda l’installazione di una centralina barometrica, concessa dal CNR e finanziata con fondi nazionali. Questa centralina sarà posizionata presso il Rifugio Città di Carpi, situato sopra al lago di Misurina, e monitorerà parametri ambientali cruciali come l’aria e l’umidità. I dati raccolti contribuiranno a un’analisi dettagliata delle condizioni ambientali nelle aree montane".