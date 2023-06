Ciak, il grande cinema in ‘salotto’ Red carpet di registi e attori tra anteprime e l’omaggio a Nuti

Con convention, incontri, proiezioni di anteprime e trailer dei film in uscita nei prossimi mesi dal 4 al 7 luglio al Palacongressi di Riccione torna Ciné, che per il dodicesimo anno rianimerà il red carpet con registi e attori di primo piano. Tra i numerosi ospiti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino, Cristina Marino, Francesco Albanese tutti attesi il 4 luglio, e Aaron Eckhart, mercoledì 5. Nelle serate di premiazione arriveranno Pupi Avati, Paola Minaccioni, Carolina Crescentini e Mario Di Leva. Con le Giornate del cinema, prodotte e organizzate da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, da domenica 2 a venerdì 7 luglio torna pure Ciné in Città, sezione di Ciné aperta al grande pubblico, che trasforma piazzale Ceccarini in una sala cinematografica en plein air. Il 3 luglio serata speciale con Stefano Bollani di recente premiato col David di Donatello Miglior compositore per il suo lavoro nel film Il pataffio di Francesco Lagi, insieme a Valentina Cenni. La coppia presenterà al pubblico il cortometraggio Essere Oro, che vede Valentina al suo esordio dietro la macchina da presa, su colonna sonora composta da Bollani. È qui che lunedì 3 si renderà omaggio all’attore e regista Francesco Nuti con la proiezione di Io, Chiara e lo Scuro, uno dei suoi film più amati.

Come annuncia Truocchio, la manifestazione, promossa da Anica, in collaborazione con Anec e sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione, Emilia-Romagna Film Commission e Comune di Riccione, riserva delle novità. Hot Corn, magazine digitale di cinema e serie, assegnerà gli Hot Corn Awards a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso della stagione. Ogni serata avrà un protagonista che incontrerà il pubblico e presenterà un film scelto tra i più rappresentativi della sua carriera come il maestro Avati (martedì 4) cineasta bolognese tra i più prolifici e poliedrici del cinema italiano, la Minaccioni, volto della nostra commedia tra cinema, tv e teatro, il 5, la Crescentini, attrice tra le più amate della sua generazione (il 6) e Di Leva, giovanissimo protagonista della serie Rai1 Resta con me (il 7). La Puccini, attrice e presidente dell’associazione Unita, martedì 4 sarà invece tra i relatori del convegno su ‘Cinema Italiano: è vera rivoluzione?’

Grande attesa per le anteprime aperte al pubblico, come Asteroid City di Wes Anderson presentato all’ultimo festival di Cannes, e divertente commedia di Francesco Albanese, a Riccione con Ruffini, Ballerina, Clementino e la Marino, entrambi in proiezione il 4. E ancora Conversazioni con altre donne, diretto da Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna (remake italiano di Conversations with other women con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart, che sarà in sala mercoledì 5. Nello stesso giorno proiezione di Umani commedia scritta e diretta da Slony Sow, con Gèrard Depardieu nei panni di uno chef, infine, giovedì 6 alle 18,30, Cattiva coscienza di Davide Minnella con Francesco Scianna, presente in sala.

L’arena, allestita con un ledwall capace di proiettare i film anche con la luce del giorno, raddoppia l’attività con CinéCamp - Giffoni, sezione di cinema dedicata a ragazzi di tutta Italia, che in collaborazione col Giffoni Film Festival proporrà attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitatori di Giffoni. Oltre alle convention delle società di distribuzione e agli incontri professionali, è prevista l’area espositiva del Trade show.

Nives Concolino