Compleanno col botto per il palas Cinema e ballo in vetrina a luglio

Il Palariccione festeggia i suoi primi quindici anni tra spettacoli e un apprezzamento crescente da parte dei propri clienti. Sarà un mese di luglio in cui gli spazi del palas si animeranno con i protagonisti del grande schermo, la danza e lo sport, senza dimenticare la parte convegnistica. Saranno oltre 2.200 i partecipanti che affolleranno le sale della struttura. Più di mille quelli attesi solo per Cinè, le giornate estive di cinema con presenti le maggiori società di distribuzione. Anche quest’anno sarà il PalaRiccione (in foto Fabio Demitri) la vetrina del grande cinema in città, dal 4 al 7 luglio. Un inizio con il botto per un mese che proseguirà con altri appuntamenti e la consapevolezza di come viene percepita la struttura in ambito congressuale.

La novità arriva dalle ultime notizie pubblicate da ICCA, l’International Congress and Convention Association, che è tornata a presentare il consueto report statistico annuale mirato alla rilevazione delle performance dei Paesi e delle città nei mercati di riferimento. L’Italia si è aggiudicata (il dato è ricavato sul 2022) il terzo posto della classifica mondiale. A offrire alcuni spunti di lettura interessanti sulle rispettive realtà del sistema, contribuisce anche la rete ad iniziare da Google. La pagina del PalaRiccione raccoglie, ad oggi, 1.500 recensioni e un ranking di 4,5 punti su 5. C’è poi il sito www.palariccione.com. Uno strumento utile sia agli operatoriimprenditori locali i quali possono utilizzarlo per accedere alle notizie in tempo reale su meeting e manifestazioni, nonché inviare richieste specifiche, sia per i clienti del PalaRiccione, ispirati dai contenuti del magazine declinati sulle opportunità offerte dalla città. Una opportunità per sapere cosa c’è da vedere, dove trascorrere il proprio tempo libero, shopping, benessere, buona cucina, ma anche quanto può offrire lo stesso centro congressuale. Altre informazioni su ‘contenitore’ e destinazione, arrivano dai primi questionari di valutazione somministrati ai consumatori: per il 92,9% dei convegnisti, il PalaRiccione ha risposto in pieno alle aspettative; così come per il 92,3% dei congressisti, Riccione è senz’altro una destinazione turistica in cui tornare e concedersi una vacanza rigenerante. Altrettanto positivo il giudizio di merito sullo staff del palas (dall’ufficio tecnico all’event manager) e sull’aver trovato Riccione città ospitale e accogliente (92,9% i sì). E, ancora, i congressisti dimostrano di saper apprezzare i servizi extra-ricettivi offerti dalla Perla Verde. Ha usufruito dei ristoranti locali il 64,7% dei convegnisti.

Buone premesse che portano alla programmazione di eventi in luglio. Dopo la danza con RED, il calendario di luglio del PalaRiccione vedrà ‘One Vision (il 29 e 30), la convention formativa indirizzata al mondo della finanza e della consulenza. I partecipanti a Cinè, RED e One Vision occuperanno complessivamente 3mila camere d’albergo, a partire dagli hotel a 2 stelle fino ai 4 e 5 stelle.