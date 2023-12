Dal talent al cinema. Star anche sul web

Classe ’75, padre di Giulia (2 anni) e Leonardo (7) nonché compagno di Giorgia ("una santa, a sopportarmi"), Gino Andreoli è nato a Sassuolo e abita a Fiorano, "orgogliosamente fioranese". A dispetto dell’aria un po’ flaneur, ha un curriculum di tutto rispetto, con apparizioni a ‘Italia’s got talent’ e migliaia di clic a scrivere il successo dei suoi ‘Angel’s Prut’, parodia di una boy band moldava protagonista di felici scorribande live e web. Poi ha fatto cinema (con il regista sassolese Corrado Ravazzini e con Roberto Cavana) e volendo ‘metterci del suo’, in quello che faceva, ha fondato una compagnia e insegna improvvisazione. Si chiama 8mani Teatro, la compagnia e, come si dice in gergo ‘maramaldeggiano’: se non li avete ancora visti, provvedete.