’DallAmericaCaruso’: le immagini ritrovate diventate un film

Una storia avventurosa quella del ritrovamento delle bobine con la registrazione video del concerto che Lucio Dalla fece nel 1986 al Village Gate di New York, tempio internazionale del jazz. In quella occasione una troupe di Rai America realizzò le riprese dello spettacolo,che in parte furono utilizzate, in parte si dissolsero. Quei nastri perduti sono però riemersi fortuitamente in un mercatino dell’usato, notati da un collezionista che li ha acquistati e, consapevole dell’importanza del ritrovamento, ha avviato una avventurosa macchina di eventi, arrivando fino a Walter Veltroni. È stato lui, infatti, a visionare i materiali, costruendoci attorno un film. Ecco dunque la genesi di DallAmeriCaruso. Il concerto perduto, prodotto da Nexo Digital e Sony Music, che nella rassegna Ciao ha vinto il ’Ballerino Dalla’ nella categoria ’Progetto’.

Il film parte dalle riprese integrali del concerto, la cui regia fu curata da Ambrogio Lo Giudice, regista di moltissimi video di Dalla, per raccontare come si arrivò alla scrittura di Caruso. Questo anche attraverso tante testimonianze, tra le quali quella particolarmente significativa di Angela Baraldi, cantante molto amata dal cantautore, che era con lui a bordo della sua barca, il Catarro, quando, navigando nei pressi di Sorrento, si fermò per un guasto e tutti trovarono riparo per la notte all’Hotel Excelsior. Qui gli fu assegnata la camera dove, nel 1921, Enrico Caruso ormai anziano aveva soggiornato e Dalla, suggestionato dalle rievocazioni di quei giorni fatte dal barista Angelo Leonelli, si sedette al pianoforte che era stato del tenore e compose la prima stesura del brano.