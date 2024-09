’EAFF Champions’, quando vince l’inclusione

"Essere stato ambasciatore e testimonial di una manifestazione del genere è stata una grande soddisfazione, perché è un evento di alto livello che lancia, e questa è la cosa più importante, un importante messaggio". Parole e musica di Fabio Grosso, da calciatore campione del mondo con l’Italia nel 2006, una bacheca piena di coppe e scudetti, oggi allenatore del Sassuolo. L’occasione è stata la conferenza stampa prima di Cosenza-Sassuolo, una settimana fa: a margine delle considerazioni sulla vigilia, Grosso ci ha tenuto a soffermarsi sulla ‘EAFF Champions League’, la champion’s league amputati, che si è svolta proprio a Sassuolo lo scorso fine settimana. E’ stata ospitata tra lo Stadio ‘Ricci’ e il campo ‘Adriana Spazzoli’ presso il Mapei Football Center, messo a disposizione degli atleti dal Sassuolo Calcio, che ha organizzato la manifestazione insieme a Mapei, official sponsor dell’evento, e con la collaborazione della Regione; la competizione, per la prima volta in Italia, ha visto in lizza otto squadre che si sono date battaglia, per tre giorni, sui campi messi a disposizione dei partecipanti dalla società neroverde. Oltre al Vicenza campione d’Italia, gli inglesi dell’Everton, gli irlandesi del Cork City, i francesi del Paris FC, i polacchi del Wisla Kraków, i turchi del Sahinbey SK, i georgiani dell’Odishi Zugdidi e gli spagnoli del CD Flamencos Amputados. "Per noi calcio e sociale vanno di pari passo", aveva detto l’AD neroverde Giovanni Carnevali presentando la competizione, ed in effetti non è la prima volta che il Sassuolo Calcio si fa veicolo di promozione in questo senso. "E’ un orgoglio poter ospitare l’evento", aveva rimarcato Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, facendo eco a Carnevali e ricordando come già in passato il club avesse accolto presso le proprie strutture la nazionale italiana amputati. Questa volta l’impegno, da parte dell’organizzazione, è stato più intenso, ma il risultato ha premiato lo sforzo messo in campo dal Sassuolo. L’edizione 2024 della ‘EAFF Champions League’ va infatti in archivio con una soddisfazione generalizzata oltre che con quella, più che legittima, dei vincitori del Wisla Kraków, premiati dal presidente del Sassuolo Carlo Rossi, dal vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti e dall’Head of Operations del club neroverde Alec Invernizzi. La squadra polacca si è aggiudicata il Trofeo, battendo in finale il Vicenza per 4-1 dando seguito alle ottime cose fatte vedere nel corso della fase a gironi, chiusa a 9 punti. E’ stato il ‘Ricci’, domenica scorsa, a fare da cornice alle finali e, detto che il Vicenza ha poi chiuso al quarto posto, battuto anche nella ‘finalina’ dagli spagnoli del Flamencos, resta da aggiungere quanto sia stato importante il messaggio di inclusione lanciato, sia dal Sassuolo Calcio che dai tanti che hanno seguito la manifestazione. Tra questi anche Daniel Boloca, Filippo Romagna e Borna Knezovic, calciatori del Sassuolo presenti sulle tribune in occasione della finale a sottolineare come dall’impegno di atleti speciali si possa e si debba prendere esempio.

Stefano Fogliani