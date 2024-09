Fiere d’ottobre, tradizione intramontabile

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, per quattro fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni. E’ un rito, quello delle Fiere d’Ottobre, che la tradizione vuole esistano da oltre 500 anni, ovvero dall’alba del sedicesimo secolo. Stando alle fonti più accreditate, infatti, era il 24 maggio 1503 quando, su pressante richiesta d’Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto Pio di Savoia, Alfonso I d’Este concede di ‘poter fare una fiera per di octo a Saxolo, libera da tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia ...’. Ancora oggi, in piazza Grande, una formella ricorda la ricorrenza che consolida il ruolo commerciale di Sassuolo.

La fiera, infatti, ai tempi è per definizione un porto franco, un luogo dove le merci si scambiano liberamente, senza dazi, gabelle o pedaggi. Nel ‘500, con un commercio ostacolato da dogane interne, balzelli, misure e pesi diversi, con una produzione ancora – e in gran parte – legata alla sussistenza, destinata cioè all’autoconsumo, la fiera garantisce l’acquisto e la vendita di merci non reperibili altrove e ‘accelera’, diciamo così, i consumi, incoraggiandoli.

Da una parte la fiera diventa un mercato allargato, dall’altra si propone a chi vende come a chi acquista come un luogo che gode di privilegi ed esenzioni. Un ‘volano’ commerciale imprescindibile che nobilita i territori che, a diverso titolo, la ospitano. E’ da allora che, fedeli a quella che oggi verrebbe definita ‘mission’, le Fiere d’Ottobre basano il loro momento principale proprio nel mercato ambulante che, per tutta la mattina della domenica, riempie letteralmente le tre piazze e le vie del centro storico sassolese. Da una ventina d’anni, poi, attorno al momento commerciale ha fatto capolino un ricchissimo calendario di appuntamenti, approfondimenti, manifestazioni e spettacoli che vedono le tantissime associazioni che popolano il capoluogo del distretto ceramico assolute protagoniste. Sport, soprattutto per i ragazzi, ma anche musica, spettacoli, cultura, mostre saranno, anche in questa edizione, il filo conduttore pomeridiano di tutte e quattro le domeniche di ottobre ad iniziare dalla serata del primo ottobre quando da piazza Garibaldi, inizierà "Ottobre Rosa", che da qualche anno affianca le Fiere: il mese dedicato alla prevenzione ed alla cura dei tumori femminili. Commercio e socialità per un appuntamento che ogni anno, da qualche secolo a questa parte, fa della Sassuolo di ottobre il ‘centro’ del distretto ceramico.

E la vocazione alla vendita e all’acquisto l’ha maturata, chissà, proprio quando Leonetta chiese e gli Estensi dissero che sì, una fiera a Sassuolo si poteva fare. Se ne son fatte ben più di una, ma è un dettaglio…

Stefano Fogliani