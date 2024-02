Forno ’Le Meraviglie’ paradiso dei golosi

Quando inaugurò, quattro anni fa, confidò agli amici che, pur abituato a dormire poco visto il mestiere che fa da sempre, prima di alzare – per la prima volta – la serranda del suo Forno ’Le Meraviglie’ aveva dormito ancora meno. Era il giugno del 2020, il lockdown aveva appena finito di ‘mordere’, ma Roberto Mutolo, sassolese di nascita e fioranese di residenza, fornaio di professione, aveva deciso che la sua ‘avventura’ imprenditoriale dovesse comunque cominciare, nonostante il Covid e nonostante quel destino che sembrava essersi messo di traverso. Proprio ripensando a quella domenica di giugno, poco meno di quattro anni dopo, siamo tornati in via Montanara, zona Pontenuovo, al civico 172, dove Roberto, con la moglie Rita e il suo staff è al lavoro con lo stesso entusiasmo con il quale aveva cominciato. "Me li ricordo si ì primi giorni di apertura, come mi ricordo i tanti sacrifici che abbiamo fatto per aprire, ma oggi dico che ne è valsa la pena", racconta Roberto, che è riuscito a far diventare il suo negozio esattamente quello che aveva in mente diventasse, ovvero molto più che un forno nel senso più ‘classico’ del termine, "una proposta nuova, caratterizzata da un’offerta in grado di variare su diverse specialità". Ha sempre fatto il fornaio, e ha imparato il mestiere ‘a bottega’ prima di mettersi in proprio mentre Rita è pasticcera professionista: il resto è venuto da sé. Dalle 6 alle 14 colazioni e pranzi veloci, spuntini e aperitivi integrano l’offerta ‘classica’, aggiungendo al ‘forno’, appunto ‘le meraviglie’ e arricchendo una fornitissima vetrina con panini farciti, tramezzini, pizze, pizzette, gnocco e stria, ma anche specialità regionali come i panzerotti, i calzoni, la pizza fritta che fanno bella mostra accanto ai prodotti di pasticceria e, visto il periodo, alle tradizionali colombe pasquali. Si fa la spesa, ovvio, ma volendo ci si ferma e si consuma sul posto, grazie ai tavolini collocati tra interno ed esterno. La formula di accoglienza, snella e dinamica, premia la creatività di Roberto e Rita, la disponibilità del personaconquista la clientela, oltremodo variegata, visto il forte passaggio che caratterizza la zona. "Ci siamo inseriti perfettamente nel tessuto di un quartiere molto vivo, che ci ha accolto e in un certo senso ‘adottato’, e continuiamo ad impegnarci per servire al meglio i nostri clienti, che ci tengo a ringraziare per la fiducia che ci accordano quotidianamente", dice ancora Roberto. La cui soddisfazione più grande, spiega, "è stata quella di realizzare quello che, quando lavoravo a bottega, è sempre stato il mio sogno, ovvero avere un posto mio". Sogno realizzato e a suo modo coronato "anche aumentando il personale: partimmo in tre, oggi siamo in cinque". Altri forse, arriveranno, perché Roberto non si accontenta, e vuole andare oltre.

"Ci stiamo strutturando anche per servire insalate, primi e secondi per pranzo, con un menù snello che possa incontrare le esigenze di chi fa pausa pranzo", assicura e, siccome guarda avanti, si dice pronto anche ‘ad andare a scuola’.

Nel senso che il polo scolastico, che dista poche centinaia di metri, gli ha già chiesto la disponibilità di portare le merende ai ragazzi: "E’ una cosa – conclude – che mi piacerebbe fare, ma ci sto pensando, perché occorre che mi strutturi per dare un servizio all’altezza". Il dubbio, tuttavia, durerà poco e, visto quel che Roberto Mutolo ha fatto in quattro anni, siamo pronti a scommettere che presto vedremo il Forno ’Le Meraviglie’ rallegrare anche le ricreazioni degli studenti del polo scolastico.