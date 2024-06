Garad a tutto gas: l’officina compie 70 anni

Sono trascorsi settant’anni da quando a Sassuolo, sette reggiani con la passione per i motori diedero vita alla Garad: Gruppo Artigiani Riparazioni Auto Diesel. Dal 1954, l’azienda di via Valle d’Aosta 52 fondata come officina di riparazioni per veicoli industriali ha visto transitare più di 100.000 camion e diverse migliaia di automobili.

"Garad – racconta il rappresentante legale dell’azienda, Stefano Sbrana – è nata dallo spirito di iniziativa di persone appassionate di meccanica.

Da lì a specializzarci sui camion, il passo è stato breve, tanto da diventare, nel 1970, officina autorizzata Iveco.

Nel 1997 è stata la volta della nascita del Centro revisioni interno, uno dei nostri punti di forza che, nel tempo, si è costantemente evoluto: ogni anno, monitoriamo più di 1000 veicoli pesanti".

Attualmente Sbrana guida Garad insieme ad altri sei soci: Alessandro Mascia, Andrea Pellin, Monica Zivieri, Pietro Mattioli, Roberto Longagnani e Massimiliano Pugnaghi.

Compresi i soci, oggi l’azienda conta 26 dipendenti.

"Personalmente – prosegue Sbrana – ho fatto la mia prima esperienza in Garad appena ho potuto: se non sbaglio, è accaduto durante l’estate tra i 15 e i 16 anni.

In seguito, appena terminata la scuola, sono tornato a lavorare con continuità, ed escludendo il periodo in cui ero militare, ho sempre proseguito in azienda. Al momento sono in Garad da più di 25 anni".

Oggi, l’officina offre servizi di riparazione e manutenzione per mezzi di tutti i tipi e cilindrate, oltre ad un reparto di revisione con due linee autorizzate dal Ministero dei Trasporti per tutti i tipi di veicoli fino a 35 q.li.

Ancora, vanno menzionati il servizio gomme, elettrauto, ricarica aria condizionata con tutti i tipi di gas presenti sul mercato, revisione e collaudo di bombole a metano e gpl, servizio gomme fino a 35 q.li., collaudi ganci di traino e sistemi ruota direttamente in sede.

"Operiamo con stazioni di diagnosi Iveco computerizzata Easy/Udt – sottolinea Sbrana –, abbiamo il servizio di allineamento assali con stazione al laser Axis4000 e il servizio tachigrafi analogici ed intelligenti, installazione d’impianti di raffreddamento statici.

Conosciuto, ormai da anni, il reparto delle revisioni in sede si occupa di tutti i tipi di veicoli pesanti e dei rimorchietti come van per cavalli, trasporti per uso sportivo e roulotte".

Per la gioia dello staff, poco più di venti giorni fa, Garad ha deciso di festeggiare in grande il settantesimo compleanno.

"Per celebrare la ricorrenza – spiega il rappresentante legale – il 1° giugno abbiamo dato una grande festa in azienda. Sono stati coinvolti due complessi musicali, due dj e c’era tanto da mangiare e da bere: tra le 16 e le 4 di mattina sono venute circa 700 persone".

"Il segreto di Garad? – la conclusione di Sbrana – Cerchiamo di creare un clima sereno nel lavoro: in questo ambito, siamo sempre disponibili alle esigenze di tutti gli addetti e proviamo a risolvere insieme tutte le problematiche. Il nostro è un lavoro duro che richiede tempi molto rapidi e cerchiamo di farlo al meglio valorizzando il più possibile i dipendenti. Infine, e credo che questo sia apprezzato, cerchiamo di essere trasparenti e disponibili con tutti i clienti e ci mettiamo sempre la faccia, nel bene e nel male".