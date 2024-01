Giannini, Boldi, Gracis: che incontri al ’Crogiolo’

Dopo il tutto esaurito registrato dal primo appuntamento, il 18 gennaio scorso con Morgan protagonista, prosegue la nuova stagione del ’Crogiolo’ che porterà fino ad aprile in città alcuni dei protagonisti principali del panorama nazionale.

Il Comune di Sassuolo, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone infatti la stagione 2024 al Crogiolo: cinque appuntamenti, da gennaio ad aprile, tutti ad ingresso gratuito, a cura di Gp Eventi e Skill Bag, per un’offerta che porta in città teatro, musica, scrittura e comicità e regala ai sassolesi, e non solo, suggestivi vis a vis con alcuni volti ben noti al grande pubblico. Il Crogiolo è il luogo in cui la Marazzi è nata nel 1935 e dove, negli anni Ottanta, ha avviato le sue sperimentazioni, divenendo un laboratorio culturale sulla ceramica in cui hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale.

Dalla cultura aziendale di una delle aziende simbolo di Sassuolo, insomma, alla cultura tout court, complice una rassegna di grande spessore. Dopo quello, già citato, con Morgan, il secondo appuntamento previsto è in programma questa sera alle ore 21 con Giancarlo Giannini, famoso attore, doppiatore e regista, indimenticato interprete di tante pellicole che hanno scritto la storia del cinema italiano e l’evento ’Musica e poesia. Un incontro attoriale di letteratura e musica’. Un viaggio nell’universo femminile che rompe i confini geografici e temporali: dal ‘200 di Cecco Angiolieri, irriverente cantore della lirica ’S’i fossi foco’ alla sensualità latinoamericana di Pablo Neruda, passando per il Leopardi che decanta la sua Silvia ed il pathos dell’elogio funebre a Marco Antonio del ‘Giulio Cesare’ di Shakespeare.

L’interpretazione appassionata e vibrante di Giannini s’intreccia con i brani in chiave jazz della tradizione napoletana proposti da Marco Zurzolo.

Si proseguirà poi giovedì 22 febbraio con Massimo Boldi, comico e cabarettista ben noto al grande pubblico, mentre a marzo, in una data ancora in corso di definizione, sarà la volta di Cristiano Malgioglio, ormai da vent’anni istrionico intrattenitore televisivo ma in passato autore, apprezzatissimo, di alcuni dei brani più noti della musica leggera italiana tra i quali L’importante è finire o Cocktail d’amore. Chiusura ‘col botto’ il prossimo 11 aprile, quando sul palco del Crogiolo salirà Matteo Gracis, giornalista e scrittore, fondatore della testata online ‘L’indipendente’ e autore di libri di grande successo come ‘Lontano, 10 viaggi che cambiano la vita’ e ‘Manuale di sopravvivenza per umani che si sentono alieni’, pubblicato nel 2022.