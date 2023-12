Giovanardi, sessant’anni di ’lavato e stirato’

Per avere un’idea di cosa parliamo basti pensare che quando la serranda aprì la prima volta affacciando la Lavanderia Giovanardi su via Mazzini, lì di fronte non c’erano nemmeno le scuole elementari, o meglio ‘primarie’, come si dice oggi, intitolate a Giovanni Pascoli.

Era il 1963: Sassuolo era un’altra Sassuolo, la lavanderia si affacciava su un domani che nessuno, dice Renzo Giovanardi, pensava potesse arrivare ad oggi. Sono passati sessant’anni: il ‘pronto’ per la camicia stirata o il capo lavato arriva ai clienti per Whatsapp, ma dietro alla vetrina della lavanderia c’è ancora Renzo, 81 anni compiuti a settembre, c’è il figlio Claudio e anche Cristian Gibertini, socio dal 2015, insieme ad una mezza dozzina di collaboratrici che, dice Renzo, ’sono il futuro’.

Lui, Renzo, dentro la lavanderia aperta dalla sorella e del cognato, entrò nel 1969.

"Facevo il meccanico alla Tecnoferrari, progettavo impianti e andavo a collaudarli anche all’estero: quando la famiglia ha chiamato ho risposto. Io, mia moglie, mia sorella e mio cognato: tanta fatica, ma anche tante soddisfazioni e ancora oggi, quando entro in negozio, un po’ di emozione c’è".

In negozio, invece, c’è il figlio Claudio: se Renzo faceva il meccanico, Claudio era un tecnico progettista con carriera già avviata. "Quando è morta mia moglie, nel 2004, gli ho chiesto di darmi una mano: lui si è diviso per un po’ tra il suo mestiere di tecnico, la mattina fabbrica, e i pomeriggi in lavanderia, poi ha scelto".

Eccolo qui, allora, Claudio, ma per tutti ‘Giò’, a mandare avanti l’azienda di famiglia: un socio, il già citato Cristian Gibertini, le collaboratrici, tre negozi – oltre a quello, storico, di via Mazzini, uno all’angolo tra via Braida e via Fossetta, dove già lavorava il fratello di Renzo, un altro a Castellarano – a raccontare una storia d’impresa che colloca a buon diritto la Lavanderia Giovanardi tra gli esercizi storici della città. Quelli capaci di resistere al cambiamento modificandosi ma restando fedeli a loro stessi, ad una clientela "che ancora oggi premia la qualità il servizio. Io – dice ancora Renzo, che tra l’altro in città è ben conosciuto anche per il suo passato di arbitro, con militanza pluridecennale spesa tra i campi da calcio di tutta la provincia – non ricordo nemmeno cosa infilai in lavatrice il primo giorno di lavoro, il mestiere l’ho imparato giorno dopo giorno, ma oggi vedo che il negozio va, che i clienti ci cercano ancora, e questa è la mia soddisfazione più grande".

Lo dice mentre Claudio ‘studia’, allo schermo del computer, cosa è pronto e cosa no, cosa è in consegna e cosa in lavorazione, se i messaggi alla clientela sono stati recapitati: due generazioni si confrontano con un cenno d’intesa dentro gesti che si tramandano da decenni: Renzo dà un’occhiata al ‘negozio’, guarda i capi appesi, scherza con le ragazze che stirano e, dopo aver posato per le foto di rito, guarda suo figlio e chiede ‘ma il caffè l’hai già preso?’. Il bar, del resto, è lì di fianco, non lontano da altri esercizi storici che, su questo scorcio di via Mazzini, la storia del commercio sassolese continuano a farla. Con quella cortesia e quella professionalità che sono un’ipoteca sul futuro e valgono alla Lavanderia Giovanardi non solo la targa con cui il Comune l’ha premiata, qualche giorno fa, per i 60 anni di attività, ma molto di più.