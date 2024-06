’Giovedì sotto le stelle’, la cultura al centro

Tornano anche quest’anno i ‘Giovedì sotto le stelle’, appuntamento estivo di Sassuolo organizzato dall’amministrazione comunale e dal Comitato dei commercianti del centro storico in collaborazione con Pro Loco Sassuolo, Sgp e le tante associazioni locali che per l’occasione animeranno il centro cittadino con una proposta oltremodo varia che spazia lungo tutte le possibili forme di intrattenimento. Quattro appuntamenti, tutti i giovedì sera, con il centro di Sassuolo aperto ed illuminato a festa, con i negozi pronti a presentare offerte ad hoc che si andranno ad unire ai saldi estivi che inizieranno poco dopo.

E poi musica, intrattenimento, appuntamenti culturali e tanti avvenimenti dislocati tra le vie e le piazze del centro di Sassuolo. Location principale, come ormai da qualche anno a questa parte, sarà il meraviglioso piazzale Della Rosa, che ospiterà gli avvenimenti più importanti dei quattro giovedì del mese di luglio, iniziando proprio da quel ‘Tade Week’ che tradizionalmente porta centinaia di giovani ad invadere per tre giorni il centro di Sassuolo. Piazzale Della Rosa, con la straordinaria scenografia di Palazzo Ducale, tra l’altro, per i mesi di luglio ed agosto sarà teatro anche del Cinema Sotto le Stelle, che inizierà martedì 9 luglio, portando alcune delle più belle pellicole della stagione in corso nel cuore dalla città. Ma molto altro propongono i ‘Giovedì’ che, come da tradizione, coinvolgeranno tutto il centro cittadino, da piazza Martiri Partigiani a piazza Garibaldi, da piazzale Teggia a via Cavallotti o viale XX Settembre per quattro serate da vivere in compagnia, all’insegna del commercio, del divertimento e dello star bene.

In programma i mercatini all’aperto organizzati dai commercianti in via Cavallotti, banchi allestiti davanti agli esercizi commerciali lungo via Menotti ed in tutte le principali vie del centro, lo spazio dedicato ai più piccoli con i gonfiabili in piazza Martiri Partigiani, da sempre punto di riferimento per tutte le famiglie che potranno ristorarsi con i Truck Food poco distanti, poi il salotto cittadino, piazza Garibaldi, in cui allietati da una musica di sottofondo, si potrà cenare all’aria aperta e sotto le stelle grazie ai pubblici esercizi che amplieranno, per l’occasione, i loro spazi esterni trasformando piazza piccola in un set a cielo aperto.

Musica, spettacoli, gastronomia, divertimento: "La ricetta ormai collaudata dei Giovedì sotto le Stelle – spiegano gli organizzatori – offre un’occasione per chiunque, per gli amanti dell’intrattenimento ma anche dell’arte e della cultura, della musica classica, del pop, dello street food e della buona cucina oltre che del divertimento. Insomma, davvero è un peccato mancare".