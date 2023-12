Gospel, mercatini e luci, è arrivato il Natale

Inizia il conto alla rovescia verso il periodo più bello dell’anno: il Natale di Sassuolo e dei sassolesi anche quest’anno sarà fitto di appuntamenti, iniziative e tante occasioni di divertimento per tutte le famiglie, soprattutto per i più piccoli, grazie al calendario che ProLoco Sassuolo ed amministrazione comunale hanno organizzato assieme ad Sgp Carpi, Gp Eventi, Comitato Commercianti del Centro Storico ed alle tantissime associazioni che popolano il tessuto sociale cittadino.

Un programma non privo di occasioni di intrattenimento, che peraltro è già cominciato: nei giorni scorsi, infatti, si erano accese le luminarie natalizie in tutto il centro ed ha aperto i battenti il villaggio di Babbo Natale, quest’anno ospitato dalla suggestiva cornice di piazzale Roverella, che terrà compagnia a tutte le famiglie, assieme al presepe, fino al giorno di Natale, mentre sotto la Guglia di piazza Martiri Partigiani, illuminata a guisa di albero, c’è un addobbo a tema, ritagliato su misura per i selfie natalizi, ed allestito grazie al contributo di uno dei tanti partner di ProLoco Sassuolo.

Le diverse iniziative organizzate spaziano dai concerti a trampolieri, dalle animazioni agli eventi commerciali, dai babbi natale a tanto altro, e danno seguito al tantissimo già celebrato in occasione del fine settimana scorso, quando si sono tenuti ‘Natale con Gusto’ e il ‘Sassolina Day’ ed è stato acceso il grande albero di Natale di piazza Garibaldi. Sabato nel pomeriggio i protagonisti sono ‘Young Lab on the Road Christmas edition’ con animazioni e musica dal vivo Under 35 in piazza Garibaldi ed il coro Gospel che sfilerà lungo le vie del centro, mentre domenica si svolge il mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani, si tengono i tradizionali mercatini natalizi lungo alcune strade del centro cittadino – via Cavallotti, piazzale Teggia, via Clelia e via Mazzini – ed in piazza Garibaldi tornerà ‘l’Artigianato in piazza’ a cura di Sgp Carpi con le ’Farfalle led’ che allieteranno tutto il centro storico. Sabato 23 dicembre, invece, ancora in piazza Garibaldi, ci sono il ’Mercatino di Natale’ e l’intrattenimento dei ‘Trampolieri col fuoco’ e le musiche natalizie dello Zampognaro per iniziare il conto alla rovescia verso la Vigilia.

Per tutte le festività natalizie sarà inoltre possibile approfittare di ’Sassuolo on Ice’, la pista di pattinaggio collocata in piazzale Della Rosa e resteranno allestiti sia il Villaggio di Babbo Natale che il presepe di piazzale Roverella mentre, fino al 6 gennaio, acquistando presso uno dei negozi del centro, si potrà partecipare al concorso promosso dal Comitato Commercianti del Centro Storico che mette in palio un viaggio e numerosissimi altri premi.