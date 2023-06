Il cocktail Casadei Liscio o... Gazzè? "Balamondo torna sul palco dell’estate"

Balamondo torna a Riccione, dov’è nato venticinque anni fa. Mirko Casadei e la PoPular Folk Orchestra si esibiranno la sera del 22 luglio sul palco di piazzale Roma con Max Gazzè, protagonista indiscusso della scena pop italiana, e il 23 con I Tiromancino nell’ambito della rassegna Albe in controluce, concerti in spiaggia al sorgere del sole. I due appuntamenti rientrano nel più ampio progetto artistico di Casadei con musica d’autore che incontra la ricerca folk e la tradizione, anche a Riccione città aperta alle contaminazioni e alle sperimentazioni.

Quindi si torna sul palco dov’è nato tempo fa il cartellone di Balamondo.

"Torniamo in quel piazzale magico di Riccione che nel 1998 per ventitré giorni, dal primo al 23 agosto, ci ha visto presenti con la prima edizione del Balamondo e con tantissimi importanti artisti tra i quali Gloria Gaynor. E’ stato un grande debutto. Riccione per noi è importante già dai tempi di Secondo Casadei e di Raoul, con questa città abbiamo sempre avuto un bel rapporto. E’ il cuore delle estati in riviera, che noi da sempre celebriamo con la nostra musica. Riccione è l’eccellenza, noi qui abbiamo vissuto tante stagioni balneari dal Savioli alle piazze, dove Raoul Casadei il 15 agosto festeggiava il compleanno assieme a quello dell’allora sindaco Daniele Imola, che compiva gli anni due giorni prima".

Secondo lei, quindi, la tappa riccionese sarà centrale per la manifestazione?

"Il Balamondo World Music Festival, patrocinato da ministero della Cultura, Regione e Apt, farà tante tappe in Romagna, qualcuna anche fuori regione, ma il clou sarà a Riccione, con Gazzè. Quel concerto è una produzione speciale, unica, direi irripetibile perché Max si è innamorato di questo stile e del nostro modo di fare, musicale e concettuale".

Cosa proporrete?

"Gazzé canterà tutte le sue canzoni riarrangiate in una produzione unica dall’orchestra, per cui ascolteremo tutto il suo repertorio, ma in chiave folk Casadei. Sarà anche un’occasione anche perché con il tour Musicae loci (ovvero la musiche dei luoghi), farà pochi concerti sempre abbracciando le realtà folk culturali locali più importanti, con l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, quella della Magna Grecia a Matera a la Jazz siciliana".

A Riccione, sempre in quei giorni, sono attesi anche i Tiromancino?

"Accadrà il 23 alle 5 di mattina per la rassegna Albe in controluce, concerti al sorgere del sole. Faremo un repertorio misto, suonando insieme. Anche questo sarà un concerto unico, perché ritrovarsi in spiaggia a quell’ora è cosa unica ed emozionante. E’ un tour de force che ci vedrà sul palco dalla sera prima, non andremo a dormire".

Su cosa d’altro state lavorando?

"Con Joe Vannelli, storico disc jockey e produttore discografico, abbiamo rielaborato in chiave dance Ciao mare, intitolandola Ciao mare amore, in uscita anche in versione radio e corredato da un videoclip. Sto poi supportando Rovazzi e Orietta Berti nel loro tormentone estivo, perché nel nuovo pezzo, La discoteca italiana, è citata l’Orchestra Casadei e il videoclip che lo correda ci vede protagonisti assieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo e alla Leotta. A una settimana dalla pubblicazione il video aveva già superato il milione e settecento mila visualizzazioni". Nives Concolino