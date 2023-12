Il concerto in Duomo dedicato a Haydn

Ci sarà anche la ricostituita Accademia Filarmonica di Sassuolo, orchestra sinfonica giovanile affiliata alla ’Scuola Corale Giacomo Puccini’, tra i protagonisti di questo Natale sassolese.

Obiettivo dei filarmonici far conoscere e apprezzare a giovani e meno giovani la cosiddetta musica ’colta’, spesso percepita a torto dalle nuove generazioni come noiosa e superata. Il debutto ufficiale della Filarmonica avverrà il prossimo 16 dicembre nel Duomo di San Giorgio, dove accompagnerà la Corale Puccini nel tradizionale Concerto di Natale, quest’anno dedicato a Franz Joseph Haydn. Del compositore austriaco verranno eseguiti la Missa Brevis in fa maggiore e il Te Deum in do maggiore e non mancheranno canti natalizi. Il concerto sarà riproposto il giorno dopo a Modena nella Chiesa di Sant’Agostino.

s.f.