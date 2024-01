Il distretto ceramico alla conquista di Parigi

Che il distretto ceramico di Sassuolo rappresenti a tutti gli effetti un ‘global player’ non è certo una novità. Ma la considerazione più significativa è che, nonostante un 2023 segnato da una forte flessione dei volumi in termini di export, laddove esista una opportunità, questa continua ad essere colta immediatamente dalle industrie del territorio. Nel prestigioso salone ‘Maison&Objet 2024’ di Parigi, dal 18 al 22 gennaio, una delegazione di ceramiche made in Italy – guidata da Confindustria Ceramica ed Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ha così incontrato progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale, esponendo i propri prodotti di qualità in una prestigiosa vetrina internazionale.

Il 90% delle 31 realtà ceramiche ad aver partecipato proviene dall’Emilia e la quasi totalità dalle province di Modena e Reggio, con Sassuolo che si conferma così il baricentro. "Sono stati cinque giorni intensi e segnati da una grandissima affluenza di pubblico, come non si vedeva da prima del Covid – spiega Elena Romani di Confindustria Emilia –. Quest’anno la nostra delegazione comprendeva 31 aziende italiane e abbiamo partecipato alla fiera con una formulazione ormai consolidata: uno stand collettivo suddiviso in corner allestiti dalle singole aziende. Grande è stata la soddisfazione dei rappresentanti delle nostre industrie e molto significativa è stata la visita della ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro. Partecipare ad una fiera di riferimento per il settore e frequentata non solo da francesi, ma da progettisti di tutto il mondo, è sicuramente un segnale importante dopo che il 2023 ha purtroppo visto una forte flessione dei volumi di piastrelle vendute all’estero".

Per la ceramica italiana, la Francia rappresenta uno dei mercati più importanti in termini di vendite e fatturato assieme a Germania e Stati Uniti, anche se – come ricorda Confindustria Ceramica – "le nostre aziende esportano in ben 150 paesi". Sebbene ancora non sia stato reso noto dagli organizzatori il numero totale di presenze al salone, la delegazione italiana ha fatto rientro con tante soddisfazioni: "Abbiamo incontrato tante persone del settore, avendo modo di espandere la clientela – a differenza delle fiere rivolte ai rivenditori – con un taglio progettuale e dedicato alla decorazione. L’obiettivo – prosegue Elena Romani – era supportare le aziende e accompagnarle in nuovi mercati; loro, d’altra parte, si sono fatte trovare pronte". Lo scorso anno la fiera ‘Maison&Objet Paris’ aveva registrato oltre 2mila espositori, il 57% dei quali di provenienza internazionale, e 67mila presenze, di cui il 44% estere da 144 paesi. oltre mille giornalisti e blogger.