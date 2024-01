Il filo della solidarietà negli abiti di Maison M

Un rapporto di amicizia e stima che è nato già da vari anni e che è destinato a svilupparsi nel tempo. È quello che lega la ‘Maison M Group’ S.p.A., hub di aziende specializzate nella produzione e commercializzazione di linee di abbigliamento maschile e femminile (uomo, donna e bambino) per prestigiosi marchi mondiali, con sede operativa a Magreta di Formigine e la comunità di San Patrignano. Un percorso di vicinanza e sostegno nato per volontà dell’amministratore delegato Matteo Spaggiari: "È importante intraprendere una strada, ma è ancora più importante percorrerla con perseveranza, senza perdere di vista l’obiettivo", afferma il dottor Spaggiari. La ‘Maison M Group’ S.p.A. ha effettuato negli anni importanti donazioni per un totale di 15mila euro a favore di San Patrignano, punto di riferimento nazionale che, da oltre quarant’anni, accoglie ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza in maniera completamente gratuita e senza richiedere alcun contributo alle loro famiglie. "Con questa donazione – sottolinea l’amministratore delegato – ‘Maison M Group’ conferma il supporto degli ultimi anni a San Patrignano, alle sue attività ed importanti progetti. Siamo certi che si possano creare positive sinergie sociali ed è nostra intenzione proseguire su questa strada". Uno degli obiettivi centrali dell’hub del fashion è, infatti, quello di promuove l’inclusione e la donazione economica è solo l’ultimo gesto di solidarietà che ‘Maison M Group’ porta avanti nei confronti dell’associazione romagnola. Anche in piena crisi pandemica, il Gruppo con sede operativa a Magreta di Formigine ha dimostrato tutta la sua generosità e vicinanza alla comunità di San Patrignano, donando diverse migliaia di dispositivi di protezione Individuale, in quanto un’azienda del Gruppo, nel momento dell’emergenza sanitaria, si era occupata della vendita di mascherine, così preziose e introvabili in quel momento di crisi. "Nell’ottica della sostenibilità d’impresa – prosegue il dottor Spaggiari – ‘Maison M Group’ è convinta che il legame con le associazioni sia fondamentale per poter creare valore sociale. San Patrignano, infatti, è un luogo di valori e di rigenerazione dove coloro che cercano di restituire senso alla propria vita, ricostruiscono la propria identità e il proprio futuro sulle basi solide dei valori che rafforzano: l’onestà, l’impegno, il rispetto per se stessi e per gli altri". Tra i progetti futuri c’è anche quello di organizzare qualcosa ‘sul campo’ con i ragazzi di San Patrignano, come un incontro nella sede della ‘Maison M Group’ S.p.A o nella Comunità riminese. "Abbiamo tante idee e desideriamo realizzarle insieme, sempre mossi dallo medesimo spirito", conclude Matteo Spaggiari.

La ‘Maison M Group’ S.p.A. costituisce una delle eccellenze del nostro territorio: dal 1972 rappresenta a livello internazionale uno dei più solidi punti di riferimento per la progettazione, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipia e la produzione di linee di abbigliamento maschile e femminile (dei segmenti uomo, donna e bambino) per prestigiosi marchi mondiali, e opera esclusivamente per la parte premium e di sfilata delle collezioni.