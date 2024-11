"Il nostro croccante è amato in tutta Italia"

di Maria Silvia Cabri

"Buonissimo, superlativo, una volta aperta la confezione è impossibile non finirlo in pochi minuti". Questo è il commento unanime di chi ha assaggiato almeno una volta il mitico e storico "Croccante Intrigante di Fiumalbo".

Un dolce a cui è impossibile resistere, e la cui ricetta viene conservata in modo assolutamente segreto e tramandata.

Adesso è "gelosamente" custodita dal mastro pasticcere Marzio Bagatti, che in forma artigianale e nel rispetto delle tradizioni, produce dimenticate specialità dolciarie, tra cui appunto il "Croccante Intrigante di Fiumalbo", dolce ideato per ricetta e forma da Claudio Ladurini nel 1984.

Bagatti nel 2001 ne ha rilevato la pasticceria ‘L’Angolo Intrigante’, che si trova nel cuore di Fiumalbo in piazza Umberto I, e da allora ne è custode. E così, grazie alla maestria pasticcera, il famosissimo "Croccante Intrigante", delizia tra le delizie dell’Appennino e conosciuto e apprezzato in tutta Italia, viene ancora prodotto secondo il metodo antico con semplici ingredienti: mandorle bianche, zucchero e caramello.

"Metodo antico ma ricetta segreta" rimarca Marzio Bagatti che negli anni ha poi intestato l’attività al figlio e rimane per dargli una mano.

Ma perché ‘Intrigante’? "Perché ‘intriga’, è misterioso nella sua ricetta e poi non si smetterebbe mai di mangiarlo dal tanto è buono. Inoltre, è chiamato così per la sua forma sinuosa che ricorda un cannolo e il gusto particolare. Un mix di ingredienti, sottile e croccantissimo".

Dunque, una specialità lontana dal croccante che tradizionalmente si immagina. "Sono due universi differenti – esclama Marzio –. Il nostro croccante è sottile e quasi si scioglie in bocca".

Come da tradizione, il ‘Croccante Intrigante’ viene tirato in sfoglia sottile tipo pasta fiorentina, arrotolato su una dolce cannella (mattarello), messo in forno e scottato rapidamente a fuoco rovescio per pochi minuti. E poi ci vuole il tocco magico del pasticcere: "In tanti cercano di imitarlo o si vantano di avere la ricetta, ma l’abbiamo solo noi. Sono quei gusti unici e non imitabili, come la Coca Cola, la Nutella, la Torta Barozzi: di originale ce ne è solo una".

Un dolce che è conosciuto in tutta Italia, dove è lo stesso Marzio a spedirlo nei negozi che ne fanno richiesta, mentre Ketty in pasticceria continua a sfornarne generose porzioni: "A chi viene a prenderlo per se do sempre un consiglio, ossia di prenderne almeno altri tre pezzi, perché arrivati alla macchina la prima confezione sarà già finita", afferma sorridendo Bagatti. "Croccante Intrigante" ma non solo alla pasticceria di Fiumalbo: altre ricette ‘segrete’ sono quelle dell’Amor Polenta, dolce di farina gialla per le colazioni e i ‘bomboloni’: "I nostri sono conosciuti da Fiumalbo a Palermo, sono eccezionali, abbiamo tante richieste che 5 chilogrammi al mattino alle 7 vanno via subito".