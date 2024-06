Investimenti anche sulla tecnologia

Oltre a una serie di progetti invidiabili, l’Istituto Comprensivo Ferrari ha deciso di investire sulla tecnologia per potenziare le competenze degli studenti nelle materie Stem attraverso un curriculum verticale. Una scelta, che in un territorio come il Distretto Ceramico, li può connettere più immediatamente agli istituti superiori della zona, e in un futuro più prossimo, alle aziende. "A partire dall’Infanzia – racconta Boffoli – abbiamo strutturato laboratori propedeutici ad area informatica e robotica per avvicinare i bambini al mondo della programmazione. Per gli alunni della fascia 3-5 anni, abbiamo comprato il Bee Bot, un gioco che ha la forma di un’ape e permette di programmarne i movimenti. Mano a mano che si procede verso la primaria, i giochi sono sempre più complessi, e grazie ai fondi Pnrr, ci stiamo dotando di attrezzature sempre più all’avanguardia". In ogni caso, le tecnologie più moderne sono state acquistate per le scuole medie. "Alla secondaria di primo grado – conclude Boffoli – abbiamo comprato una stampante 3D e stiamo allestendo un braccio robotico: investimenti che consentono a docenti e studenti di svolgere un percorso che unisce informatica, robotica, automazione e design".