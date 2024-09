Iorio e la Vis Academy: "Ho inseguito i sogni"

Una campionessa il cui palmares parla ormai da solo, il cui cuore è modenese ma batte anche per la Corea del Sud e l’estremo oriente in generale e i cui primi passi sono stati a Sassuolo. Elisa Iorio è tornata da Parigi con un argento olimpico al collo, ottenuto in una prova a squadre di ginnastica artistica che sembrava maledetta per l’atleta classe 2003 specialista delle parallele. "Ho realizzato il mio sogno dei sogni" racconta Elisa.

Un sogno che parte in che modo, Elisa?

"La mia passione per la ginnastica artistica è nata un po’ per caso, non era nei miei radar quando ero piccola, ma in quelli dei miei genitori sì, soprattutto dai tempi di Nadia Comaneci. Ero un po’ ‘spericolata’ in casa e così i miei genitori, piuttosto che farmi correre dei rischi tra le mura domestiche, hanno iniziato a farmi fare ginnastica prima a scuola, poi in società sportiva".

Dove ha iniziato?

"A fare ginnastica artistica ho iniziato alla Panaro Modena, poi i miei allenatori se ne sono andati e hanno aperto la Vis Academy a Sassuolo: io sono rimasta a Modena all’inizio. Poi però sono riuscita a svincolare il cartellino, e sono riuscita a raggiungerli alla Vis Academy, un periodo bellissimo".

Poi il passaggio a un altro livello?

"Sì, grazie anche ai miei allenatori mi sono trasferita a Brescia alla Brixia. Nel 2020 ho fatto il concorso della Polizia di Stato e finché sono atleta potrò rimanere lì".

C’è qualche allenatrice del periodo di Sassuolo che vorrebbe menzionare?

"Linda Balugani, la mia prima allenatrice che è anche giudice internazionale, poi Luciana Menziani. Sono loro due le prime due allenatrici che mi hanno seguito e mi hanno fatto apprezzare l’agonismo".

Lei si è trasferita a Brescia ancora bambina, è stato difficile?

"Mi sono trasferita a Brescia nel 2015, a 11-12 anni. A me piace molto sperimentare cose nuove, buttarmi nell’avventura.

Mi sono trasferita senza genitori, nell’Accademia Nazionale di Brescia, i miei facevano avanti indietro nel weekend e lo hanno fatto per 7-8 anni. Un enorme sacrificio, diciamo che è stato difficile più per loro che per me. Finché non ho preso la patente mi hanno supportato in tutto e per tutto".

Torniamo ai giorni nostri: cos’è per lei l’Olimpiade?

"È il traguardo dei traguardi per un atleta, quello a cui tutti ambiscono. Dopo la delusione di Tokyo che mi ha portato all’intervento alla caviglia, poter realizzare in questo 2024 il mio sogno essendo in ottima forma è stato bellissimo. Anche se dopo la qualifica, a Parigi, avevo dolore alla caviglia: col mio fisioterapista ho valutato il tutto e non mi sono tirata indietro.

Una gara così importante non volevo saltarla, la decisione è stata mia e la medaglia mi ha ripagato di tutte le delusioni".

È sembrata molto lucida, nel suo eccellente esercizio alle parallele...

"Riesco a separare le situazioni, sono andata in gara con l’idea di fare il mio esercizio, per me e per la squadra: sapevo che poteva arrivare qualcosa di importante".

A Tokyo c’è poi andata in vacanza?

"Sì, per godermela di più. Inizierò l’università di lingue e culture orientali (farò cinese, non giapponese), il mio ragazzo è italo-cinese, mia mamma è appassionata di cultura e storia orientale, in una certa maniera sono nata in un ambiente dove l’oriente usciva dappertutto".

Ed è una fan sfegatata dei Bts, il super gruppo coreano?

"Ho conosciuto la mia migliore amica proprio grazie al K-Pop (il pop coreano, ndr) e tra concerti e altre cose mi sono ritrovata nella storia dei Bts, di come si è formato il loro gruppo e di come hanno raggiunto risultati: con allenamenti e prove durissimi, andando via di casa, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti. La loro determinazione e passione assomigliano molto a quelle delle atlete della ginnastica. Bisogna sapersi amare in ogni occasione, nonostante periodi brutti o delusioni di se stessi, questo è quello che dice il titolo di un loro album, me lo sono tatuato".

Ha altri progetti, oltre alla ginnastica come atleta?

"Mi piacerebbe sfruttare un po’ il momento e il periodo per far appassionare le bambine alla ginnastica, bambine che ancora non la conoscono. Mi piacerebbe tornare nella mia primissima palestra, la Solaris di Formigine, e poi andare anche altrove, in zone di provincia".

Che valore ha la medaglia olimpica?

"Un valore enorme da un punto di vista affettivo, forse faccio ancora fatica a rendermene conto, perché guardo sempre al prossimo obiettivo.

Mi ha cambiato un po’ la vita a livello social, perché dopo certi traguardi i giornalisti ti considerano di più, ci sono più interviste, eventi in giro. Dopo tanti anni di sacrifici è anche bello".

La rivedremo a Los Angeles? "Guardo step by step, intanto devo sistemare la caviglia e mi hanno detto che non sarà una cosa velocissima. Non ho fretta ora, ma la ginnastica è sempre la mia grande passione e andrò avanti in attesa di quello che il futuro mi riserverà".