Kick Boxing Academy, l’inclusione è forza

Favorire l’inclusione sociale dei giovani con disabilità attraverso la kick boxing. È l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, pensata da Kick Boxing Academy, realtà sportiva nata nel 2018 che ha avviato un corso gratuito voluto dai vertici dell’associazione che si svolge tutti i sabati di ottobre nella palestra delle scuole elementari ‘Giovanni Pascoli’ (dalle 15,30 alle 16,30) e che è valso all’iniziativa il patrocinio comunale.

"È un esperimento, con il quale proviamo ad allargare il nostro ambito di attività cercando di diffondere ulteriormente questa disciplina attraverso coloro che siano diversamente abili e che presentino disabilità fisiche tali da renderne difficile l’inclusione all’interno delle palestre che svolgono arti marziali eo sport da combattimento. L’obiettivo è quello di far divertire chiunque intenda partecipare a questa nuova e coinvolgente esperienza, per regalare più di un sorriso a coloro per i quali tale iniziativa è stata ideata, predisponendo allenamenti personalizzati a cura di allenatori e istruttori qualificati", spiega Simone Prioli, presidente di questa realtà associativa che conta una cinquantina di iscritti "ma – dice Prioli – di anno in anno cresce, come del resto cresce il numero di praticanti di questo sport". Un po’ sport da combattimento, un po’ di autodifesa, mutuato dal karate anche se non è un’arte marziale nel senso proprio del termine: ci si affronta su un ring o sul tatami, le tecniche ammettono calci e pugni ma presuppongono attenzione, concentrazione e, come ogni sport di questo tipo, soprattutto disciplina mentale.

L’Academy sassolese è affiliata, unica in provincia, a Federkombat, prepara i propri atleti servendosi della palestra delle Pascoli che accoglie allievi ed istruttori il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21,30 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 15,30, poco prima del già citato corso per disabili avviato nel corso di questo mese di ottobre. Prioli, che di professione fa il praticante legale, non nasconde la soddisfazione per la crescita di cui è protagonista la sua associazione, e non smette di impegnarsi per garantirle crescita ulteriore. "Siamo considerati uno sport minore, ma il fatto di avere, da quest’anno, una nostra Federazione riconosciuta con la quale confrontarsi, insieme ad altre realtà come la nostra, credo potrà esserci di grande aiuto".

Nel frattempo la Kick Boxing Academy si aiuta da sola, con l’impegno di istruttori e volontari e facendo leva su alcuni atleti di livello tra i quali Walid Bougana, campione regionale l’anno scorso, e Andrea Magnani.

"Sono loro – dice Prioli – le nostre punte di diamante, ed è anche grazie ai loro risultati che la nostra associazione cresce, oltre che grazie allo sviluppo di progetti che favoriscono pratica sportiva e inclusione".

Come, appunto, il corso dedicato agli atleti disabili: un’opportunità per chi lo frequenta, certo, "ma anche e soprattutto – conclude Prioli – un’opportunità per noi che abbiamo deciso, con entusiasmo, di organizzarlo: allenarsi e allenare sono due attività diverse, ma sostenute dalla stessa passione".