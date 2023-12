La danza spicca il volo e fa il pieno di medaglie

Festeggerà 15 anni di attività il prossimo anno, l’associazione Armonia Art Academy: nasce infatti nel marzo 2009 come società di ginnastica artistica e danza: la presidente, Annalisa Ghiddi, trasforma la sua passione verso queste due discipline in un progetto che le combini l’una con l’altra, e grazie all’insegnate Giorgia Cavazzoni raggiunge l’obiettivo. La danza aerea, resa celebre in tutto il mondo dagli spettacoli del Cirque du soleil, unisce infatti la parte acrobatica della ginnastica alla fluidità e all’emozione della danza. Una disciplina complessa per un progetto ambizioso, che prende progressivamente forma: già nel 2016, con primi i corsi di amaca aerea presso la palestra delle elementari Sant’Agostino di via Milano a Sassuolo, poi nel 2018 anche con i corsi di cerchio.

"Col tempo – spiega Ghiddi – l’interesse per questa disciplina acrobatica è aumentato e, dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia, ci siamo dedicati esclusivamente alla danza aerea, perfezionandoci e crescendo sia a livello di staff che a livello artistico, creando spettacoli ‘nostri’ e partecipando a diversi eventi importanti". Dal 2022 la responsabile Silvia Fontana e una delle giovani allenatrici (Alice Ghiddi, che si occupa delle atlete più piccole) decidono di intraprendere una nuova avventura: le gare agonistiche con il campionato csen organizzato da Erika Esposito.

Prima le gare regionali, poi i campionati italiane e, per finire, la competizione internazionale Pole & Aerial World Cup che gratifica la società sassolese con un’inaspettata pioggia di medaglie e unanimi consensi.

"Confrontarci ad alto livello – dice ancora Ghiddi – ci ha permesso di imparare molto tecnicamente, ma anche a livello umano: ci siamo misurate con realtà internazionali, creando nuove amicizie, abbiamo vissuto momenti indelebili fatti di sudore, di lacrime, di delusione a volte, ma anche di tante risate e di gioia quando con quella medaglia al collo si va tutte assieme a mangiare una pizza e poi a letto stremate".

Oggi Armonia ha aperto altre due sedi in città, conta oltre 200 atlete di età che varia dai 7 ai 55 anni: l’idea di Annalisa Ghiddi ha trovato piena dimensione nell’ambito di un progetto che non è tuttavia solo un progetto sportivo, "perché per noi si tratta soprattutto di continuare a promuovere e diffondere questa meravigliosa disciplina che è l’arte di allenare i sogni". E quando il sogno diventa realtà, la passione diventa risultato: al PalaDozza di Bologna, a inizio dicembre, nell’ambito della ’U.N.A. Pole & Aerial World Cup’, l’Armonia Art Academy ha fatto il botto. Sul gradino più alto del podio Emma Marzani e Greta Bassi (categoria ‘Double Hoop, Rookies under 18’), e Ludovica Calendi e Giulia Giugni, vincitrici nella categoria ’Attrezzi misti aerei, Rising stars Senior Double’. Oro anche per Maddalena Fioroni nella categoria ’Attrezzi aerei misti, Rookies under 14’ e secondo posto, nell’under 10, per Anna Marzullo, mentre un terzo posto, arricchire la bacheca sassolese, è arrivato dalla categoria ’Aerial hoop, Rising stars under 40’, grazie alla prova di Lidia Geti.