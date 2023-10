La maestà in città. Ritratti da scoprire

Non manca di originalità, a partire dal titolo, la mostra ospitata presso la Chiesa di Santa Chiara, in via Menotti, che arricchisce il programma delle Fiere d’Ottobre in corso di svolgimento. Si chiama infatti ‘Madonne sparpagliate’ e raccoglie una serie di immagini che ritraggono le ‘maestà’ sparse in ogni angolo di città.

Alcune immagini della Vergine ben note ai sassolesi (come quelle di via Lea e vicolo Paltrinieri, a loro modo storiche) e altre più ‘periferiche’ (come quelle di via Bellini o di viale Verdi) suggeriscono una ‘galleria’ singolare e suggestiva che vale la visita, anche per il contesto che le raccoglie, ovvero questa centralissima chiesa una volta attigua all’ospedale e oggi aperta solo in qualche occasione, a ridosso delle festività più importanti. La mostra, che è visitabile la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, resterà allestita fino al 28 di ottobre.